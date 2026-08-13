Bitcoin\'de 7 yıllık sessizlik rekoru

Salı günü açıklanan temmuz tüketici enflasyonu neredeyse değişmedi. Çekirdek enflasyon yüzde 2,5'e gerilerken gün içinde açıklanan üretici enflasyonu da beklentinin altında kaldı. Ancak yumuşak veriler piyasada kayda değer bir alım ilgisi yaratmadı. Glassnode analistlerini asıl kaygılandıran da bu tepkisizlik oldu. Şirket, "İyi habere zayıf tepki başlı başına bir uyarıdır." ifadesini kullanarak fiyatın yükselememesini talebin eksikliğine bağladı.

Glassnode mevcut tabloyu aşırı gerilmiş bir piyasa olarak tanımlıyor. Şirkete göre piyasa likiditesi son derece zayıfladı. Spot borsalardaki işlem hacmi, Glassnode'un veri serisinin başladığı 2019 başından bu yana en düşük düzeye geriledi. İşlem hacmi en yüksek kripto borsasının verileri hariç tutulduğunda bile hacim, 2023 düşüş piyasasının diplerine yaklaştı. El değiştiren Bitcoin miktarı da son yedi yılın en düşük düzeyine indi. Şirket bunu, piyasadaki ilgisizliğin açık bir göstergesi olarak yorumluyor.

ETF GİRİŞLERİ TOPARLANMAYA YETMEDİ

Glassnode'a göre satıcı ve alıcı tarafı da sessizleşti, ancak dengesiz biçimde. Satış baskısı belirgin biçimde zayıfladı ve kârda bulunan Bitcoin arzı geçmiş dip bölgelerine yaklaştı. Buna karşın şirketin beklediği alıcılar sahaya çıkmadı. ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerine net giriş temmuz sonunda aylardır ilk kez pozitife dönse de bu, geçmiş birikim dalgalarının çok altında kaldı. Fonlardan çarşamba günü 61 milyon dolar çıktı. Günlük işlem hacmi 1,19 milyar dolara inerek şubattaki 14,7 milyar dolarlık zirvenin çok altında kaldı.

Glassnode, mevcut çekişmeyi iki seviyenin belirleyeceğini vurguluyor. Şirkete göre 68 bin 700 dolar kilit direnç, 58 bin 500 dolar ise kritik destek. Kısa vadeli yatırımcıların maliyeti olan 68 bin 700 doların artan hacimle geri alınması ve ardından ETF girişlerinin gelmesi, toparlanmayı teyit edecek. Buna karşılık 58 bin 500 dolarlık desteğin kaybı, dip oluşumu senaryosunu geçersiz kılacak.

ANALİSTLER 60 BİN İLE 75 BİN DOLAR ARASINDA BÖLÜNDÜ

Makro tarafta da görüşler ayrışıyor. XScom iş geliştirme direktörü Simon-Peter Massabni'ye göre Bitcoin, temmuz enflasyonu ile Ortadoğu'daki jeopolitik gerilim arasında 60 bin ile 65 bin dolar arasında sıkıştı. Massabni, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin uzlaşı umutlarının zayıfladığını ve Strategy'nin son Bitcoin satışlarının arz baskısını artırdığını belirtti. Yöneticiye göre bandın en kritik desteği 60 bin dolarda bulunuyor. Bu seviyenin altına net bir iniş, satış baskısını şiddetlendirip daha derin bir düzeltmeye kapı açabilir. FalconX kıdemli stratejisti Martin Gaspar ise daha iyimser bir çizgide duruyor. Gaspar, alım opsiyonlarındaki hareketliliği ve satım opsiyonlarına talebin azalmasını, yatırımcıların eskisi kadar düşüş beklemediğine işaret olarak yorumladı.

21Shares kıdemli araştırma stratejisti Matt Mena ise üretici enflasyonu verisini bir uyarıdan çok katalizör olarak okudu. Mena'ya göre beklenenden ılımlı üretici enflasyonu, beklentilerle uyumlu tüketici enflasyonu verisiyle birleşince Bitcoin'i 66 bin doların üzerine taşıyabilir. Yönetici, Bitcoin'in ay sonuna kadar 70 bin ile 75 bin dolar bölgesine yönelme ihtimalinin giderek arttığını savundu. Mena, aynı risk iştahının altcoinlere de yayılabileceğini belirtti ve dayanak olarak bu çeyrekte Ethereum ETF'lerine gelen 587 milyon dolarlık girişi ve Hyperliquid'in kümülatif işlem hacminin 5 trilyon doları aşmasını gösterdi. Mena'ya göre bu tablo, güçlü bir üçüncü çeyreğe ve Bitcoin için 100 bin dolar, Ethereum için ise 3 bin dolar hedefine işaret ediyor.