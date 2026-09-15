Bitcoin'de boğa senaryosu güç kazanıyor - Son Dakika
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Bitcoin'de boğa senaryosu güç kazanıyor

Bitcoin\'de boğa senaryosu güç kazanıyor
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Bitcoin'in kısa vadeli yatırımcılarında kârda kalan bölüm 30 günlük kesintisiz seriye ulaştı. CryptoQuant, 2026'nın en uzun serisinin kalıcı bir piyasa dönüşü için gerekli koşullardan birini oluşturduğunu ve tek başına boğa piyasasını doğrulamadığını belirtti.

CryptoQuant verilerine göre kısa vadeli Bitcoin sahiplerinin en az bir bölümü 16 Ağustos'tan bu yana kârda bulunuyor. Ocak ayındaki benzer dönem bir haftadan kısa sürmüş, mayıs ayında ise zarar tarafı ağırlığını korumuştu. Son serinin bir aya yaklaşması, yeni yatırımcıların son fiyat dalgalanmalarına rağmen konumlarını koruyabildiğini gösteriyor.

Kâr bölgesinde tutulan kısa vadeli Bitcoin arzının değeri 168,2 milyar dolara ulaştı. Alış maliyetinin altında kalan bölümün değeri ise 102,6 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu rakamlar yatırımcıların gerçekleşmiş kazanç veya zararını göstermiyor. Değerler, ellerindeki coinlerin güncel fiyata göre bulunduğu konumu yansıtıyor.

Kısa vadeli sahip sınıfı, son altı ay içinde hareket etmiş Bitcoinleri elinde tutan cüzdanları kapsıyor. Bu grup piyasaya daha yakın zamanda girdiği için fiyat hareketlerine uzun vadeli yatırımcılardan daha hızlı tepki verebiliyor. Maliyet seviyesinin aşılması satış isteğini artırabileceği gibi kârın kalıcılaşması yatırımcıların pozisyonlarını korumasını da sağlayabiliyor.

30 GÜNLÜK SERİ 2022 TOPARLANMASINI HATIRLATTI

CryptoQuant, kısa vadeli sahiplerin kesintisiz biçimde kâr bölgesinde kaldığı dönemlerin geçmiş Bitcoin toparlanmalarında da görüldüğünü belirtti. Benzer bir yapı 2022 ayı piyasasının sonuna yaklaşılırken ortaya çıkmıştı.

Analiz şirketine göre ayı eğiliminin kalıcı biçimde tersine dönmesi için yeni yatırımcıların yalnızca kısa süreliğine kâra geçmesi yeterli olmuyor. Kârlılığın korunması ve bu grubun yükseliş boyunca satış yapmak yerine pozisyonlarını taşımayı sürdürmesi gerekiyor. Bu nedenle mevcut 30 günlük dönem olumlu bir koşul oluşturuyor fakat dönüşün tamamlandığını kanıtlamıyor.

Bitcoin yatırımcılarının tamamını kapsayan Harcanan Çıktı Kâr Oranı da 19 Ağustos'tan bu yana başa baş seviyesi olan 1'in üzerinde kalıyor. SOPR adı verilen gösterge, zincir üzerinde hareket eden Bitcoinlerin önceki işlem fiyatlarına göre kârla mı yoksa zararla mı taşındığını ölçüyor. Değerin 1'in üzerinde bulunması, hareket eden coinlerde kâr tarafının ağır bastığına işaret ediyor.

YENİ YATIRIMCILARIN MALİYETİ 73 BİN DOLARA YAKLAŞTI

Kısa vadeli yatırımcıların kendi içindeki maliyet seviyeleri aynı görünümü paylaşmıyor. Bir ile üç ay arasında elde tutulan Bitcoinlerin ortalama maliyeti 63 bin 372 dolar olarak hesaplandı. Üç ile altı aylık grubun maliyeti ise 73 bin 190 dolarda bulunuyor.

Bir ile üç aylık bölümün daha düşük maliyeti, ağustostaki yükseliş sırasında piyasaya giren yatırımcıların daha geniş bir kâr marjına sahip olduğunu gösteriyor. Daha eski kısa vadeli sahiplerin maliyeti güncel fiyat bölgesine yakın kaldığı için bu grup olası geri çekilmelere karşı daha hassas bir konumda bulunuyor.

Veriler kısa vadeli yatırımcı davranışının 2026'nın önceki toparlanma girişimlerinden ayrıştığını gösteriyor. Yine de CryptoQuant'ın değerlendirmesi fiyatın yeni zirveler oluşturacağını garanti etmiyor. Kâr serisinin devam edip etmeyeceği ve yatırımcıların yükseliş sırasında satışa dönüp dönmeyeceği, boğa senaryosunun kalıcılığı açısından belirleyici olacak.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin'de boğa senaryosu güç kazanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin'de boğa senaryosu güç kazanıyor - Son Dakika
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