Bitcoin'de dip tartışması: Analistler ikiye bölündü - Son Dakika
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Bitcoin'de dip tartışması: Analistler ikiye bölündü

Bitcoin\'de dip tartışması: Analistler ikiye bölündü
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Bitcoin, temmuz başında gördüğü seviyelerden toparlanarak 65 bin dolar dolayına çıktı. Bu tabloyla birlikte birçok analist, düşüş döneminin sona erdiğini ve dibin görüldüğünü savunmaya başladı. Ancak Strategy'nin yeni satışı ve Bitcoin'in ağustos aylarındaki zayıf performansı, temkinli görüşleri destekliyor.

Bitcoin, Ekim 2025'te ulaştığı tarihi zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kaybetti. Yine de Bitcoin'in fiyat görünümü haziran ve temmuz başına göre belirgin biçimde iyileşti. Bu iyileşmenin ardından kimi yorumcular düşüş döneminin geride kaldığını savunarak yeni rekor tahminleri paylaştı. Diğerleri ise düşüşün sona erdiğini söylemek için henüz erken olduğunu savundu.

Bitcoin, temmuz başında 58 bin doların altında gördüğü seviyeden yüzde 16 yükselerek 65 bin dolar dolayında dengelendi. Ali Martinez ve Michael van de Poppe gibi tanınan analistler, piyasanın dibini çoktan bulmuş ve fiyatın güçlü bir yükselişe hazırlanıyor olabileceğini öne sürdü.

YÜKSELİŞ SAVUNUCULARI DİBİN GÖRÜLDÜĞÜNÜ SÖYLÜYOR

Yükselişi savunan yorumcular çeşitli gerekçeler sıraladı. Bir analiste göre Bitcoin, 63 bin doların üzerinde kaldığı sürece sert bir yükseliş yaşayabilir. Bir başkası ise kripto paranın 10 aylık düşüş kanalını kırdığını ve artık yukarı yönlü bir harekete hazır olduğunu savundu. En iyimser tahmin ise bir sosyal medya kullanıcısından geldi. Söz konusu kullanıcı, bir yıl sonra kimsenin Bitcoin'i yüzde 10 daha pahalıya aldığına aldırmayacağını, yalnızca daha fazla almadığına pişman olacağını belirterek fiyatın 400 bin dolara yükselebileceğini öne sürdü.

İyimser bakışı büyük yatırımcıların hareketleri ve kurumsal ilgi de destekliyor. Zincir üstü verilere göre büyük yatırımcılar 2026'da toplam varlıklarını yaklaşık 3,06 milyon Bitcoin'e çıkardı. Ayrıca spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) beş gün üst üste net giriş kaydetti. Bu tablo, spot Bitcoin fonlarına yönelik talebin arttığına işaret ediyor. Fonlardaki net girişler, bu ürünlerin Bitcoin varlıklarının artmasını sağladı.

TEMKİNLİ KALANLAR ACELE ETMİYOR

Öte yandan temkinli kesim, bu tablonun tümüyle olumlu okunmasına karşı çıkıyor. Büyük yatırımcılar yoğun alım yapmış olsa da en büyük kurumsal Bitcoin sahibi Strategy, yılın dördüncü satışını duyurdu. Yıllarca "sadece al, asla satma" ilkesini izleyen bir şirketten gelen bu satış, bazı yorumcular tarafından önemli bir düşüş sinyali olarak değerlendiriliyor.

Dört yıllık piyasa döngüsü de hesaba katılıyor. Dört yıllık döngünün hâlâ geçerli olduğu varsayımına göre olası dip 4-17 Ekim tarihleri arasında oluşabilir. Bu tarih aralığı, bazı analistlerin dip tahminleriyle örtüşüyor.

Bitcoin, tarihsel olarak ağustos aylarında zayıf performans gösteriyor. Bitcoin, son 13 yılın dokuzunda ağustos ayını ekside kapattı. Deneyimli yatırımcı Peter Brandt ise Bitcoin'in son aylardaki performansına bakarak seçim yapmak zorunda kalması halinde düşüş ihtimaline ağırlık vereceğini söyledi.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin'de dip tartışması: Analistler ikiye bölündü - Son Dakika

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