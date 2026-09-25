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Bitcoin'de gizli transfer için yeni öneri

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Bitcoin\'de gizli transfer için yeni öneri
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Araştırmacılar, Bitcoin transferlerinde göndereni, alıcıyı ve tutarı gizlemeyi amaçlayan bir tasarım yayımladı. Shielded Bitcoin adlı öneri, ağın temel kurallarını değiştirmeden daha fazla gizlilik sağlamayı hedefliyor. Çalışma henüz araştırma aşamasında bulunuyor.

Kriptografi araştırma şirketi Alloc Init'in 24 Eylül'de yayımladığı çalışma, gizlilik odaklı kripto para Zcash'in kullandığı yöntemlerden yararlanıyor. Tasarım, Bitcoin'in mevcut ağı üzerinde çalışacak ek bir sistem öngörüyor. Bitcoin'in bu sisteme giriş ve çıkış mekanizmasının ise ayrı bir araştırmada açıklanması planlanıyor.

TRANSFER BİLGİLERİ NASIL GİZLENECEK?

Öneride bakiyeler, tutar ve alıcı bilgilerini içeren şifreli kayıtlarla temsil ediliyor. Para gönderen kişi, işlem ayrıntılarını herkese açmadan bu bakiyeyi harcamaya yetkili olduğunu kanıtlıyor. Bunun için bilgiyi ifşa etmeden doğrulamaya olanak sağlayan sıfır bilgi ispatları kullanılıyor.

Bitcoin ağı şifreli veriyi kaydedip sıralarken, ayrı yazılımlar işlemlerin geçerliliğini kontrol ediyor. Aynı bakiyenin iki kez harcanmasını önleyen denetimler de bu yazılımlar üzerinden yürütülüyor. Böylece tasarım için yeni bir Blockchain ağı kurulması veya Bitcoin'in ortak işlem kurallarının değiştirilmesi gerekmiyor.

Gizlilik, işlemin bütün izlerinin ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Transferin gerçekleştiği zaman, ödenen ücret ve yayımlanan verinin boyutu görünür kalıyor. İşlem ücretini ödeyen Bitcoin cüzdanının tanınması da veriyi yayımlayan kişi hakkında ipucu verebiliyor.

KULLANICI SAYISI GİZLİLİĞİ ETKİLEYEBİLİR

Sistemi kaç kişinin ve nasıl kullandığı, sağlanabilecek gizliliğin önemli bir parçasını oluşturuyor. Geliştirici Vadim Zavodil, yeni bir sistemin başlangıçta Zcash'in yıllar içinde oluşan geniş kullanıcı grubuna sahip olmayacağına dikkat çekti. Az sayıda kullanıcının bulunduğu bir ortamda transferler arasındaki bağlantıları tahmin etmek daha kolay olabilir.

Araştırmacılar da büyük miktarda para yatırılmasının tek başına güçlü gizlilik sağlamayacağını kabul ediyor. Kayıtların çoğunun birkaç kişi tarafından oluşturulması veya cüzdanların ayırt edilebilir davranışlar sergilemesi, dışarıdan izleyenlerin olası bağlantıları daraltmasına yol açabiliyor.

Ekibin sonraki adımı, Bitcoin'in gizli transfer sistemine alınması ve yeniden normal Bitcoin işlemlerine döndürülmesi için öngörülen mekanizmayı ayrıntılandırmak olacak. Bu aşamanın güvenlik ve gizlilik özellikleri, mevcut transfer tasarımından ayrı olarak değerlendirilecek.

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