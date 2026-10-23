Bitcoin'de hafta sonu öncesi destek sınavı - Son Dakika
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Bitcoin'de hafta sonu öncesi destek sınavı

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Bitcoin\'de hafta sonu öncesi destek sınavı
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Bitcoin, 85 bin dolar denemesinin ardından gelen satışlarla hafta sonuna 82 bin doların altında giriyor. Yapay zeka yatırımlarının finansmanına ilişkin kaygılar riskli varlıkları baskılarken, analistler 80-81 bin dolar bölgesinin korunmasına odaklanıyor.

Bitcoin fiyatı, son 24 saatte yaklaşık 80 bin 940 ile 82 bin 61 dolar arasında hareket etti. Gün içindeki sınırlı toparlanma, önceki günlerde görülen yüksek seviyelere dönüş sağlamadı. Alıcılar, fiyatı yeniden 84 bin dolar bölgesine taşıyacak gücü henüz gösteremedi.

Kripto yatırım şirketi QCP, yapay zeka altyapısına yatırım yapan şirketlerin borçlanma maliyetlerini piyasalardaki baskının nedenleri arasında gösteriyor. Şirkete göre finansmana erişim ve yatırımların kârlılığına ilişkin endişeler, teknoloji hisselerinin yanı sıra kripto varlıklara da satış getirdi.

QCP'nin değerlendirmesinde Bitcoin, bu süreçte hisse piyasalarından bağımsız bir yükseliş sergileyemedi. Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi ve Orta Doğu'daki gerilim de yatırımcıların izlediği diğer riskler arasında bulunuyor.

80 BİN DOLAR DESTEĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Teknik görünümde kısa vadeli destekle daha geniş yükseliş yapısı aynı bölgede sınanıyor. Analist Shayan, dört saatlik grafikte 80 bin-81 bin dolar aralığını, ekim ortasından bu yana satışların karşılandığı alan olarak değerlendiriyor. Bu bölgenin korunması halinde 84 bin dolara doğru tepki yükselişi görülebileceğini belirtiyor.

Analiste göre destek bölgesinin ve yükselen trend çizgisinin birlikte kırılması, 75 bin-76 bin dolar aralığına gerileme riskini artırabilir. Günlük grafikte ise yaklaşık 80 bin dolar çevresindeki desteğin altında belirgin bir kapanış, daha geniş 75 bin-78 bin dolar bölgesini gündeme getirebilir. Gün içindeki kısa süreli bir sarkma ile kapanışla doğrulanan kırılma farklı anlam taşıyor.

Yukarı yönde ilk toparlanma eşiği 84 bin dolar olarak izleniyor. Shayan, daha güçlü satış bölgesine ilerleyebilmek için 86 bin doların geri alınması gerektiğini belirtiyor. Fiyatın destekten tepki vermesi, bu dirençlerin de aşıldığı anlamına gelmiyor.

BÜYÜK EMİRLER TEK BAŞINA ALIM SİNYALİ DEĞİL

Shayan'ın CryptoQuant verileriyle yaptığı değerlendirmede, spot işlemlerde büyük emirlerin ağırlığı sürüyor. Küçük yatırımcıların yoğun katılımı ise önceki piyasa zirvelerindeki ölçüde görülmüyor.

Emir büyüklüğünü izleyen gösterge, işlemin alım mı satış mı olduğunu tek başına açıklamıyor. Büyük yatırımcıların piyasadaki ağırlığı, bu nedenle doğrudan Bitcoin biriktirdikleri şeklinde yorumlanamıyor. Kısa vadeli görünümde belirleyici unsur, alımların 80 bin dolar çevresindeki desteği korumaya yetip yetmeyeceği olacak. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 81 bin 792 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki kayıp yaklaşık yüzde 0,06 düzeyinde bulunuyor.

Kripto ParaYapay ZekaBitcoinSon Dakika

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