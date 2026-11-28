Bitcoin (BTC) haftaya 61 bin 200 dolar civarında başladı ve şu anda 59 bin 800 dolardan işlem görüyor. Fiyat pazar gecesi bu seviyenin altında kapanırsa lider kripto para üst üste 8. haftalık kaybını yazacak.

Cuma sabahı 61 bin 600 dolar civarında işlem gören Bitcoin, yedi haftalık kayıp serisini bitirmeye yakındı. ABD borsalarının açılışından sonra gelen satışla fiyat kısa sürede 59 bin doların altına indi.

PAZARTESİ 64 BİN 500 DOLAR GÖRÜLDÜ

Hafta Nvidia'nın Jensen Huang'ı yeniden CEO yapmasının getirdiği iyimserlikle açıldı. Bitcoin pazartesi 64 bin 500 dolara kadar yükseldi. Bu seviye ağustostaki yükselişleri de durduran bölge oldu ve fiyat aynı gün yeniden geriledi.

Asıl baskı çarşamba geldi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) en çok takip ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi ekimde yüzde 3,8'e yükseldi. Bu, Nisan 2023'ten bu yana görülen en yüksek ikinci seviye oldu.

Çekirdek PCE de yüzde 3,3 ile beklentileri aştı. Çin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye yönelik yeni ABD gümrük tarifeleri baskıyı artırdı. Nasdaq'ın açılışta hızla düşmesiyle Bitcoin çarşamba 57 bin 300 dolara kadar geriledi, gün sonunda ise 60 bin doların üzerine döndü.

Şükran Günü nedeniyle ABD borsalarının kapalı olduğu perşembe günü Bitcoin yüzde 4,7 yükseldi. Yükselişte yaklaşık 47 milyon dolarlık açığa satış pozisyonunun tasfiyesi etkili oldu. Üçüncü çeyrek büyümesinin yüzde 4,3'e revize edilmesi ise faiz artışı beklentisini güçlendirdi.

ETF'LERDEN KASIMDA 5,78 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden çıkış bu hafta da sürdü. Fonlardan pazartesi 570 milyon dolar, salı 232 milyon dolar net çıkış oldu. Çarşamba 453 milyon dolar, cuma günkü kısa seansta 389 milyon dolar çıkan fonlarda kayıp serisi sekiz işlem gününe uzadı.

Kasımdaki toplam çıkış böylece yaklaşık 5,78 milyar dolara ulaştı. Bu rakam haziranda görülen 4,51 milyar dolarlık önceki rekorun yaklaşık yüzde 28 üzerinde bulunuyor. Fonlar Ocak 2024'teki ilk işlem gününden bu yana en kötü aylarını yaşıyor.

Fonlardan bu yıl 25 Kasım itibarıyla toplam 5,02 milyar dolar net çıkış olmuştu. ETF'ler 2024'te 35,24 milyar dolar net giriş almıştı. Ertesi yıl giriş 21,37 milyar dolar oldu ve tablo değişmezse fonlar ilk kez bir yılı net çıkışla kapatacak.

ARALIKTA 10 MİLYAR DOLARLIK VADE VAR

Cuma günü yaklaşık 6,8 milyar dolarlık Bitcoin opsiyonunun vadesi doldu. Opsiyon sahiplerine en az ödemenin yapıldığı seviye 70 bin dolardı. Bitcoin vadeye 61 bin 600 dolar civarında girdi ve vadenin ardından fiyatta büyük bir hareket görülmedi.

Yatırımcılar ekimden bu yana düşüşe karşı korunma arayışını artırdı. 40 bin dolarlık satım opsiyonlarının yaklaşık yarısının vadesi 25 Aralık'ta doluyor. Aynı tarihteki vadede yaklaşık 165 bin BTC'lik, yani 10 milyar dolar civarında sözleşme bulunuyor.

Kaldıraçlı işlemlerde ise temizlik büyük ölçüde tamamlandı. Vadeli işlemlerdeki açık pozisyonlar bir haftada yüzde 12 azalarak 29,3 milyar dolara indi. Bu, mart ayından bu yana görülen en düşük seviye oldu ve fonlama oranları da sıfıra yakın seviyeye geriledi.

Vadeli işlem piyasası Fed'in 8-9 Aralık'taki toplantısında faiz artırmasını neredeyse tamamen fiyatlıyor. JPMorgan analistleri Strategy'nin piyasa değerinin elindeki Bitcoin'e oranının 0,88 ile rekor düşüğe inmesini teslimiyet işareti olarak yorumladı.

Galaxy ise ayı piyasasının haziranda bittiği görüşünü geri çekti. Şirket, 30 Haziran'daki yaklaşık 58 bin 500 dolarlık dibin altında bir günlük kapanışı daha derin bir düşüşün habercisi sayıyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 3 değer kaybeden Bitcoin 59 bin 800 dolardan işlem görüyor.