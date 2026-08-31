Bitcoin\'de iki farklı gelecek senaryosu

DonAlt beklentisini sosyal medyada kısa bir cümleyle paylaştı. Kripto işlemcisi, "Görünüşe göre yakında yeni bir yükseliş dalgası göreceğiz." dedi.

Yorum, Bitcoin'in ağustos boyunca ve üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanma gösterdiği dönemde geldi. Bitcoin ay içinde 64 bin 700 dolar çevresinden yükselerek 81 bin dolara yaklaştı. Kripto para ardından 78 bin dolar çevresinde tutundu.

DonAlt'ın değerlendirmesi, Bitcoin'in ağustos sonunda 80 bin doların üzerine çıktıktan sonra 77 bin dolar bölgesine çekildiği sırada geldi. Kripto para bu bölgede dengelendikten sonra yeniden yükseldi.

Bitfinex'in değerlendirmesine göre Bitcoin, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin açıklamalarının ardından gün içinde yaklaşık yüzde 6 geriledi. Fiyat buna karşın 77 bin 100 dolar çevresinde tutundu.

149,7 MİLYON DOLARLIK BALİNA TRANSFERİ GÖRÜLDÜ

Ağustosun son günlerinde Strategy'nin yeni Bitcoin alımı ile büyük bir cüzdan transferi dikkat çekti.

Strategy, 24-30 Ağustos haftasında 4 bin 603 Bitcoin satın aldı.

Zincir izleme servisi Whale Alert, 31 Ağustos'ta iki kimliği belirsiz cüzdan arasında yaklaşık 149,7 milyon dolar değerinde 1922 Bitcoin taşındığını bildirdi.

Transfer, cüzdan içi hareketten saklama kuruluşu değişikliğine kadar farklı nedenlerle yapılmış olabilir. Bu nedenle işlem tek başına alım veya satış sinyali sayılmıyor.

ÇEYREK TAMAMLANMADAN GETİRİ YÜZDE 32'Yİ AŞTI

Bitcoin üçüncü çeyrekte yılın ilk yarısındaki kayıpların bir bölümünü geri aldı.

Bitcoin'in tamamlanmamış üçüncü çeyrekteki getirisi yüzde 32,48'e ulaştı.

Mevcut getiri Bitcoin'in tarihsel üçüncü çeyrek ortalamasının üzerinde seyrediyor.

Bitcoin ilk çeyrekte yüzde 22,2, ikinci çeyrekte yüzde 14,09 değer kaybetti. Üçüncü çeyrekteki toparlanma bu iki düşüşün ardından geldi.

Mike McGlone ise Bitcoin'in ciddi makroekonomik engellerle karşı karşıya olduğunu ve temkinli olunması gerektiğini savunuyor.

McGlone üç gerekçe sıralıyor. Analist Fed politikasını, geniş kripto piyasasındaki rekabeti ve Bitcoin'in hisse senetleriyle artan korelasyonunu temkin nedeni olarak gösteriyor.

Bitcoin'in yükseliş senaryosunda 80 bin ile 81 bin dolar bölgesi alıcılar açısından belirleyici bir sınav olarak öne çıkıyor.

Yayım sırasında Bitcoin 78 bin 653 dolardan işlem görüyor. Kripto para gün içinde 77 bin dolara kadar geriledikten sonra toparlandı.