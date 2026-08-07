Bitcoin\'de sessiz panik: Güçlü talebin altında risk var

Bitcoin, yayım sırasında 65 bin dolar dolayında yatay seyrediyor. Spot ETF talebi geri dönmüş görünse de türev yatırımcıları, bugün açıklanacak ABD istihdam raporu öncesinde olası bir geri çekilmeye karşı korunuyor. Fon girişleri alıcıların spot tarafta var olduğunu gösterirken, opsiyon akışı temkinin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Piyasa verilerine göre satım opsiyonları son 24 saatte Bitcoin opsiyon hacminin yüzde 53,8'ini oluşturdu. En çok işlem gören dört sözleşmenin üçü, 10, 14 ve 28 Ağustos vadeli, 62 bin ve 63 bin dolar kullanım fiyatlı satım opsiyonlarıydı. Buna karşın alım opsiyonları toplam açık pozisyonun hâlâ yüzde 60,7'sini oluşturuyor. Bu da son işlemler düşüş korumasına yoğunlaşsa bile geniş opsiyon piyasasının yükseliş yönüne eğilimli kaldığını gösteriyor.

KORUNMA UCUZ, VOLATİLİTE BEKLENTİSİ NEREDEYSE SIFIR

Düşüşe karşı korunmanın maliyeti de düşük. Bitcoin'in 30 günlük beklenen volatilitesini izleyen Deribit DVOL endeksi, yılın başındaki 90 seviyesinden 35'e geriledi. Bu düşük örtük oynaklık, piyasanın yakın gelecekte fazla bir hareket beklemediğine işaret ediyor. Bitwise kıdemli araştırma uzmanı Luke Deans, düşük volatilite beklentisinin 30, 60 ve 90 günlük işlem aralıkları ile bir haftadan üç aya kadar vadeli opsiyonlara yayıldığını belirtti. Deans, "Piyasa fiilen çok az şey olacağı beklentisi etrafında kalabalıklaşıyor." dedi.

İSTİHDAM RAPORU SESSİZLİĞİ SINAYACAK

ABD'den gelecek makro veriler bu varsayımı sınayacak. Ekonomistler, tarım dışı istihdam artışının hazirandaki 57 bin seviyesinden temmuzda yaklaşık 97 bin 500'e yükseldiğini, işsizlik oranının ise yüzde 4,2'de kaldığını öngörüyor. Rapor, Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak. Güçlü bir veri tahvil faizlerini yükseltip Fed'in faiz artırımı beklentisini pekiştirebilir. Zayıf bir veri ise tahvil faizlerini aşağı çekebilir ancak büyümenin yavaşladığına dair endişeleri canlandırır. Deans'e göre piyasadaki düşük katılım ve likidite azlığı, arz ya da talepteki küçük değişikliklerin bile aşırı fiyat hareketlerini tetikleyebileceği kırılgan bir ortam yaratabilir. Uzman, Bitcoin'deki hareketsizliğin risklerin yokluğu olarak yorumlanmaması gerektiğini vurguladı.

Spot tarafta talebin sürdüğüne dair başka işaretler de var. Zincir üstü verilere göre 10 ile 10.000 BTC arasında varlık tutan büyük cüzdanlar, 29 Temmuz'dan bu yana 20 binden fazla Bitcoin biriktirdi. Bu miktarın güncel fiyatla değeri yaklaşık 1,2 milyar dolara ulaşıyor. Yine de bu spot alımlar, opsiyon piyasasının istihdam raporu öncesindeki temkinli duruşunu değiştirmiyor.