Bitcoin\'de yükseliş neden hız kesiyor?

Bitcoin, 6 Ekim'de son 24 saatte yaklaşık 85 bin-86 bin 660 dolar aralığında hareket etti. Yayım sırasında yaklaşık 86 bin dolardan işlem görüyor. Haftanın yaklaşık 86 bin 570 dolarla ocak sonundan bu yana en yüksek seviyede kapanması, henüz 87 bin doların üzerinde kalıcı bir yükseliş getirmedi.

Fiyatın bu bölgede zorlanması, zincir üzerindeki verilerde görülen yavaşlamayla birlikte değerlendiriliyor. Piyasaya yeni para girmeye devam etse de alıcıların gücü, eylül ortasındaki yükseliş döneminin gerisinde bulunuyor.

ALIMLAR YAVAŞLARKEN KÂR SATIŞLARI SÜRÜYOR

Yükselişin devamı için mevcut talebin satışları karşılaması gerekiyor. Zincir üstü analiz şirketi Glassnode'un 5 Ekim tarihli raporuna göre spot piyasada haftalık işlemler alım ağırlıklı kalırken, alımların hızı önceki güçlü seviyelerden daha olağan bir aralığa geriledi. Raporda ele alınan haftada Bitcoin borsa yatırım fonlarına net giriş sürdü ancak önceki haftanın belirgin ölçüde altında kaldı.

Son günlük verilerde ise fonların yönü değişti. SoSoValue verilerine göre ABD spot Bitcoin fonlarından 5 Ekim'de net 89,9 milyon dolar çıktı. Önceki iki işlem gününde toplam yaklaşık 292,5 milyon dolar giriş alan fonlarda, iki günlük giriş serisi sona erdi.

Aynı raporda Bitcoin arzının yaklaşık dörtte üçünün kârda olduğu belirtildi. Kısa vadeli yatırımcıların henüz satışa dönüşmemiş kazançları ve piyasadaki kâr realizasyonları yüksek seyretti. Bu görünüm, yeni alımların karşısında kazancını almak isteyen yatırımcıların bulunduğunu gösteriyor.

Buna karşılık aktif adresler, transfer hacmi ve ağa ödenen ücretler güçlü kaldı. Glassnode, alım gücündeki yavaşlamayı tek başına yükseliş eğiliminin sona erdiği şeklinde yorumlamıyor. Veriler, yeni sermaye girişinin sürdüğü ancak fiyatı yukarı taşıyan talebin önceki kadar kuvvetli olmadığı bir piyasaya işaret ediyor.

ABD'de zayıf istihdam verisinin ardından oluşan iyimserlik, tahvil piyasasında kalıcı bir rahatlama sağlamadı. 5 Ekim'de 30 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,67'ye çıkarak önceki hafta görülen 24 yıllık zirveye yaklaştı. On yıllık tahvil getirisi de yüzde 5,31 düzeyine ulaştı.

Kripto yatırım şirketi QCP, yüksek petrol fiyatları ve uzun vadeli tahvil getirilerinin riskli varlıklardaki yükselişi sınırladığını belirtti. Şirketin değerlendirmesinde, 7 Ekim'de açıklanacak ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları, faiz politikasının yönüne ilişkin beklentiler açısından öne çıktı.

87 BİN DOLARIN ÜZERİNDE KALICILIK ARANIYOR

Teknik görünümde fiyatın dirence ulaşması kadar, bu bölgenin üzerinde tutunabilmesi de önem taşıyor. Analist Shayan'ın 5 Ekim tarihli değerlendirmesinde 87 bin-87 bin 500 dolar aralığının kalıcı biçimde aşılması, 88 bin-90 bin dolar bölgesine ilerlemenin koşulu olarak gösteriliyor.

Bu üst bölge bazı yatırımcı gruplarının ortalama alım maliyetleriyle de örtüşüyor. Fiyatın maliyetlerine dönmesini bekleyen yatırımcıların satış yapması mümkün. Ancak maliyet verisi, bu satışların kesin olarak gerçekleşeceğini göstermiyor.

Aşağı yönde ise 84 bin 500-85 bin dolar bölgesi kısa vadeli destek olarak izleniyor. Bu alanın kaybedilmesi, 82 bin 500-83 bin dolar aralığının yeniden sınanmasına yol açabilir. Böylece yükselişin devamı için direnç üzerinde kalıcılık, geri çekilmenin sınırlı kalması için de desteklerin korunması gerekiyor.