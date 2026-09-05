Bitcoin\'deki düşüş sürebilir: İşte o kritik seviye

Bitcoin cuma günü kısa süre 82 bin doların üzerine çıkıp gün içi 82 bin 281 dolarlık zirveyi gördü. Ardından satıcıların baskısıyla 80 bin doların altına inerek 79 bin 224 dolara geriledi. Geri çekilme, Bitcoin'in ağustos ortasında yaklaşık 62 bin 500 dolardan başlayan toparlanmasının ardından geldi. Fiyat bu süreçte 75 bin doları aşarak 76 bin ile 82 bin dolar aralığına yerleşmişti. Cuma günkü düşüşe rağmen Bitcoin, daha önce direnç olan 78 bin 800 ile 79 bin 300 dolar bandının üzerinde işlem görüyor. Bu bandın altında günlük kapanış, son kırılımın kalıcı olamadığına işaret edebilir.

İstihdam raporu, faiz beklentilerini de değiştirdi. ABD'de ağustosta tarım dışı istihdam 162 bin artarken işsizlik oranı yüzde 4,1'de kaldı. Raporun ardından piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz artırmasına verilen olasılık yüzde 55'ten yüzde 65'e çıktı. 10 yıllık ABD tahvil getirisinin yüzde 4,77'ye yükselmesi ve doların güçlenmesi de Bitcoin üzerinde baskı yarattı. Tahvil getirilerindeki artış, faiz geliri sağlayan varlıkları yatırımcılar için daha cazip hale getirebiliyor.

78 BİN 800 - 79 BİN 300 DOLAR BANDI KADERİ BELİRLİYOR

Kısa vadede, daha önce direnç olan 78 bin 800 ile 79 bin 300 dolar bandının bu kez destek olarak çalışıp çalışmayacağı izleniyor. Günlük grafikte 78 bin 125 dolar bir sonraki destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altında günlük kapanış, önce 76 bin ile 77 bin dolar bölgesini, ardından 75 bin doları gündeme getirebilir. 75 bin doların da kaybedilmesi halinde 71 bin 875 dolardaki destek izlenecek. Kısa vadeli fiyat ivmesi de zayıfladı. Cuma günü dört saatlik grafikte göreli güç endeksi (RSI), 70'in üzerinden 53,45'e gerileyerek aşırı alım bölgesinden çıktı. Endeks, 57,31'deki hareketli ortalamasının da altına indi. Aynı gün günlük grafikte Chaikin Para Akışı göstergesi 0,31 ile pozitif kaldı. Bu değer, alım baskısının sürdüğüne işaret ediyor. Dört saatlik Bollinger bantlarının 78 bin 797 dolardaki orta çizgisi de 78 bin 800 dolar civarındaki destekle örtüşüyordu.

ANALİSTLER 79 BİN DOLARI ANAHTAR SEVİYE GÖRÜYOR

Analistler de aynı bölgeye işaret ediyor. Kripto yatırımcısı Wealthmanager, Bitcoin'in alçalan fiyat yapısını yukarı yönde kırarak 81 bin ile 82 bin dolar aralığına ulaştığını belirtti. Wealthmanager'a göre 78 bin 800 ile 79 bin 300 dolar bandı destek olarak korunursa Bitcoin yeniden 82 bin doları deneyebilir. Analist Gerla ise 82 bin dolarda satışla karşılaşılmasının ardından 79 bin doları belirleyici seviye olarak gösterdi. Analiste göre bu seviyenin kaybı, fiyatı hızla 76 bin ile 77 bin dolar bölgesine taşıyabilir.

CoinGlass'ın cuma günkü 24 saatlik tasfiye haritasında fiyatın hem üzerinde hem altında olası zorunlu pozisyon kapanışlarının yoğunlaştığı bölgeler öne çıkıyor. Haritada 80 bin ile 80 bin 300 dolar ve 81 bin 700 ile 81 bin 900 dolar aralıkları dikkat çekiyor. Fiyatın bu bölgelere yükselmesi halinde kısa pozisyon tasfiyeleri hızlanabilir. Aşağıda ise 78 bin dolar civarı ile 77 bin 500 ve 77 bin 800 dolar arasındaki bantta uzun pozisyon tasfiye riski yoğunlaşıyor. Desteğin kırılması halinde bu bölgelerdeki olası tasfiyeler fiyat dalgalanmasını büyütebilir.