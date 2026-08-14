Bitcoin\'deki düşüş uzun pozisyonları sildi

Yayım sırasında 62 bin 600 dolar dolayında işlem gören Bitcoin, son 24 saatte yaklaşık yüzde 1,7 değer kaybetti ve haftalık kaybını yüzde 4'e yaklaştırdı. Fiyat, ağustos ayında görülen en düşük seviyelere doğru geriliyor. Bu düşüş, kaldıraçla yükselişe oynayan yatırımcıları zora sokuyor. Piyasa verilerine göre son 24 saatte kripto genelinde 236 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyon zorla kapatıldı.

Analizin merkezinde, fiyat ile açık pozisyon arasındaki ilişki yer alıyor. Açık pozisyon, bir piyasada henüz kapatılmamış toplam türev sözleşmelerinin büyüklüğünü gösteriyor. Bitcoin haziran ayından bu yana dar bir bantta işlem görse de söz konusu borsadaki açık pozisyon giderek arttı ve çarşamba günü 8,15 milyar dolara ulaştı. Bu tablo, spot talep zayıf kalırken vadeli işlemlerin piyasa üzerindeki etkisinin arttığı şeklinde yorumlandı. Ancak fiyatın düşüşe geçmesiyle bu ilişki bozuldu. Fiyat ve açık pozisyonun birlikte gerilemesi, kaldıraçlı uzun pozisyonların kapandığına ya da zararla tasfiye edildiğine işaret ediyor.

FİYATLA BİRLİKTE AÇIK POZİSYON DA GERİLEDİ

Analize göre fiyat düşerken açık pozisyonun artması, piyasada çift yönlü bir sıkışma yarattı. Bir yanda yükseliş bekleyen uzun pozisyonlar, diğer yanda piyasaya giren yeni açığa satış pozisyonları likidite yapısını karmaşık hale getirdi. Fiyat ile açık pozisyon arasındaki korelasyon son verilerde 0,25 seviyesine geldi. Analist bu değeri, fiyat düşerken uzun pozisyonların azaldığına işaret eden bir veri olarak yorumladı ve "beklenen temizliğin başladığını" belirtti. Analiste göre bu hareket, piyasadaki kaldıraç yükünün azalmaya başladığını gösteriyor.

YÜKSELİŞ GELECEK Mİ?

Vadeli piyasadaki bu tasfiye, kripto genelindeki temkinli havayla örtüşüyor. CryptoQuant CEO'su Ki Young Ju, son değerlendirmesinde Bitcoin'de yeni bir yükseliş dönemi için koşulların henüz oluşmadığını söyledi. Ki Young Ju paylaşımında, "Yıldızlar bir Bitcoin yükselişi için henüz hizalanmadı." dedi. CEO, çok sayıda zincir üstü göstergenin hâlâ düşüş bölgesinde bulunduğunu vurguladı.

Diğer zincir üstü analizler de Bitcoin'in mevcut döngü aşamasına ilişkin temkinli sinyaller veriyor. Bunlardan biri olan Glassnode verilerine göre piyasa, 2022'deki son düşüş döneminin sonundan bu yana yatırımcıların zararla satış yaptığı en uzun "teslimiyet" evresini yaşıyor.