Bitcoin'deki düşüşün yeni şüphelisi Elon Musk olabilir - Son Dakika
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Bitcoin'deki düşüşün yeni şüphelisi Elon Musk olabilir

Bitcoin\'deki düşüşün yeni şüphelisi Elon Musk olabilir
11.06.2026 14:03
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Yarın başlayacak SpaceX halka arzının kripto piyasasından sermaye çekebileceği uyarıları art arda geldi. Analistlere göre 75 milyar dolar toplaması beklenen arz öncesinde yatırımcılar Bitcoin ve Ethereum pozisyonlarını azaltıyor.

Elon Musk'ın şirketi, halka arz hisselerinin yüzde 30'a kadarını bireysel yatırımcılara ayırdı. Musk'ın kripto tabanındaki popülerliği, riskli varlıklardan çıkıp hisseye geçiş endişesini besliyor. GSR'nin tezgah üstü işlemler küresel başkanı Spencer Hallarn, basına verdiği demeçte "Kripto bu işlemlerin önemli bölümünde fonlama para birimi. Bu halka arz için 75 milyar dolar bulunması gerekiyor ve bu para bir yerden gelmek zorunda." ifadesini kullandı.

SpaceX hisse başına 135 dolar fiyat hedefliyor ve bu rakam şirkete yaklaşık 1,77 trilyon dolarlık değerleme anlamına geliyor. Bitwise danışmanı Jeff Park, Bitcoin'in piyasanın "sıradaki gözde işlemlerini" fonlamak için kullanıldığını savundu ve SpaceX'in yanına Anthropic'i de ekledi. K33 araştırma başkanı Vetle Lunde de bugün benzer bir değerlendirme yaptı. Lunde'ye göre sıcak halka arz beklentisi Bitcoin fiyatını aşağı itiyor olabilir. OpenAI ve Anthropic'in gelecekteki olası arzları da aynı etkinin adayları arasında sayılıyor.

SÜRESİZ KONTRAT FİYATI 155 DOLARLA ARZIN ÜSTÜNDE

Hisse henüz işlem görmeye başlamadan kripto piyasalarında SpaceX hareketliliği oluştu. Halka arz öncesi süresiz vadeli kontratlar, özel şirketler için bir fiyat keşfi aracına dönüştü. Altyapı sağlayıcısı Talos'a göre SpaceX kontratları 135 dolarlık arz fiyatının üzerinde, yaklaşık 155 dolardan işlem görüyor. Hyperliquid, Binance ve OKX genelinde açık pozisyon 385 milyon doları aşarken kümülatif hacim 2,7 milyar dolara ulaştı. Talos yöneticisi Samar Sen, kripto piyasalarının büyük halka arzlardan önce kesintisiz işlem ve şeffaf değerleme sinyali sağladığını söyledi.

BITGET'TE TOKENİZE TALEP 13 MİLYON DOLARA FIRLADI

Tokenize tarafta da talep güçlü seyrediyor. Bitget, xStocks üzerinden sunduğu tokenize SpaceX aboneliğinin 3 milyon dolarlık başlangıç tahsisinden 13 milyon dolara büyüdüğünü açıkladı. Bitget Wallet operasyon direktörü Alvin Kan, talebin hızının geleneksel halka arz sisteminin tasarlanmadığı bir kitleyi gösterdiğini belirtti ve bireysel saklama cüzdanlarının sermaye piyasalarına erişimde ciddi bir kanala dönüştüğünü ekledi.

Erişim seçenekleri genişliyor. Kraken ve Bybit platformlarında SpaceX halka arz hisselerine erişim sunuyor. Binance ABD dışındaki kullanıcılarına hisse bağlantılı süresiz kontratlar sağlıyor. ABD'li yatırımcılara arz erişimi verecek Robinhood ise yaklaşık bir yıldır Avrupa'daki kullanıcılarına SpaceX hissesine bağlı tokenize türevler sunuyor. Halka arz yarın işlem görmeye başlayacak. 

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin'deki düşüşün yeni şüphelisi Elon Musk olabilir - Son Dakika

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