21Shares'in 24 Kasım tarihli raporuna göre Bitcoin'i (BTC) aşağı çeken asıl etkenler zayıf talep ve kaldıraçlı pozisyonların zorla kapatılması oldu. Şirket, aşağı yönde izlenecek ana seviyeyi 53 bin 250 dolar olarak belirledi. Bu rakam, Bitcoin'in 22 Kasım itibarıyla gerçekleşmiş fiyatına denk geliyor.

Gerçekleşmiş fiyat, her coini zincirde en son el değiştirdiği fiyattan değerleyerek yatırımcıların ortalama maliyetini gösteriyor. Fiyatın bu seviyenin altına inmesi, ortalama yatırımcının zarara geçmesi anlamına geliyor.

Şirketin küresel araştırma başkanı Eliezer Ndinga'ya göre yeni talebin işareti için 73 bin ile 75 bin 500 dolar aralığına dönüş gerekiyor. ETF girişlerinin sürmesi ve stablecoin bakiyelerinin artması da bu tabloyu destekleyecek.

DÜŞÜŞ 29 EKİM'DEKİ SALDIRIYLA BAŞLADI

Rapora göre düşüşü 29 Ekim'deki Binance saldırısı başlattı. Ndinga, "Saldırı satışı başlattı ama Bitcoin sonraki iki günde yalnız yüzde 5,1 düştü ve 4 Kasım'a kadar bunun neredeyse tamamını geri aldı." dedi.

Asıl kaybı ise zayıf talep ve zorunlu satışlar getirdi. Bitcoin 4-11 Kasım arasında talebin zayıflamasıyla yüzde 8,3 düştü. Kaldıraçlı pozisyonların zorla kapatılması da sonraki üç günde fiyatı yüzde 13,5 daha aşağı çekti.

Kripto piyasasında 15 Kasım'a kadarki haftada 5,8 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Tasfiyelerin yüzde 81'i yükseliş beklentili pozisyonlardan geldi.

Saldırıdan bu yana stablecoin arzı 10,7 milyar dolar azaldı. Bu, 2022'deki Terra çöküşünden bu yana en büyük 18 günlük düşüş oldu. ABD'deki spot Bitcoin ve Ethereum (ETH) ETF'lerinden de iki haftada toplam 3,9 milyar dolar çıktı.

Öte yandan rapor, büyük Bitcoin sahiplerinin satışa katıldığına dair az işaret buldu. Saldırıdan bu yana ne ABD hükümeti ne de Mt. Gox kayyumu borsalara Bitcoin gönderdi ve Strategy bu dönemde 2332 Bitcoin daha aldı.

DİP SENARYOSU 43 BİN 800 DOLAR

21Shares'in izlediği dört büyük düşüş döneminin hepsinde Bitcoin gerçekleşmiş fiyatın altına indi. Günlük kapanış dibindeki fark Ekim 2011'de yüzde 61 oldu. Bu oran Kasım 2022'de yüzde 24'e geriledi.

Şirket, giderek küçülen bu iskontoyu bugüne uyguladığında olası bir dip senaryosunu yaklaşık 43 bin 800 dolar olarak hesapladı. Bu seviye 22 Kasım'daki gerçekleşmiş fiyatın yaklaşık yüzde 18 altında kalıyor.

21Shares, ABD'deki spot ETF'ler ve kurumsal alıcılar nedeniyle bu ölçekte bir düşüşe şimdilik düşük ihtimal veriyor. Şirket, Bitcoin'in bir yılı aşkın süredir döngüsel bir ayı piyasasında olduğunu düşünüyor. Geçmişte bu dönemler ortalama iki buçuk yıl sürdü ve fiyatı ortalama yüzde 84 düşürdü.

Ndinga, "Bitcoin, 7/24 işlem platformları, gizlilik protokolleri ve kuantuma dayanıklı çözümlerin ilerlediği ve piyasanın diğer kısımlarının geride kaldığı K tipi bir toparlanma bekliyoruz." ifadesini kullandı. Ndinga, aralıkta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden büyük bir faiz artırımına gitmesinin düşüşü uzatabileceği uyarısında da bulundu.

Rapora göre Binance saldırısında çalınan 2,2 milyar dolarlık Bitcoin ve Ethereum'un önümüzdeki aylarda tezgah üstü piyasada satılması da baskı yaratabilir. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,8 değer kaybeden Bitcoin 58 bin 800 dolardan işlem görüyor.