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Bitcoin'i bu hafta iki kritik sınav bekliyor

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Bitcoin\'i bu hafta iki kritik sınav bekliyor
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Bitcoin, ABD ara seçimleri ile istihdam verilerinin aynı haftaya denk geldiği yoğun bir gündeme giriyor. Kongredeki siyasi denge, faiz beklentileri ve teknoloji şirketlerinin bilançoları, kripto piyasasında toparlanmanın gücünü sınayabilecek başlıklar arasında bulunuyor.

Haftanın ilk büyük siyasi gündemi, 3 Kasım Salı günü yapılacak ABD ara seçimleri olacak. Ardından cuma günü açıklanacak ekim ayı istihdam raporu, ekonominin ne kadar güçlü kaldığına ilişkin yeni işaretler verecek. Binance saldırısının ardından kayıplarını telafi etmeye çalışan kripto piyasası, bu gelişmeleri zayıflayan kurumsal talebin gölgesinde izleyecek.

ABD SEÇİMLERİNDE KONGRENİN DENGESİ İZLENİYOR

Ara seçimler, ABD Kongresindeki güç dağılımını belirleyecek. Sonuçlar, Başkan Donald Trump yönetiminin ekonomi politikalarını uygulama alanı kadar, dijital varlıklara ilişkin düzenlemelerin yasama sürecini de etkileyebilir.

Kripto piyasası açısından önem taşıyan başlıklar arasında finansal düzenlemeler, kamu harcamaları ve Kongrede yürütülecek müzakereler bulunuyor. Ancak bir partinin kazanması, Bitcoin'in belirli bir yönde hareket edeceği anlamına gelmiyor. Piyasanın tepkisinde sonucun önceden oluşan beklentilerden ne ölçüde farklılaştığı da rol oynayabilir.

İSTİHDAM RAPORU CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun takvimine göre ekim ayı istihdam raporu, 6 Kasım Cuma günü Türkiye saatiyle 16.30'da yayımlanacak. Tarım dışı istihdamın yanı sıra işsizlik oranı ve ücretlerdeki değişim de faiz beklentileri açısından izlenecek.

ABD Merkez Bankası (Fed), son toplantısında politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttu. İki üyenin faiz artırımı istemesi ve açıklamada enflasyonun yüksek kaldığının vurgulanması, yeni verilerin önemini artırdı.

Beklentilerden güçlü istihdam ve ücret verileri, para politikasının daha sıkı tutulacağı görüşünü destekleyebilir. Bu beklentinin tahvil getirilerini ve doları yükseltmesi, Bitcoin gibi riskli varlıkları baskılayabilir. Zayıf veriler ise ek sıkılaşma beklentisini azaltabilir, ancak ekonomik yavaşlama kaygısını da güçlendirebilir. Bu nedenle yalnızca istihdam artışına bakılarak kesin bir fiyat yönü çıkarmak mümkün değil.

Cuma gününden önce iş gücü piyasasına ilişkin iki önemli veri daha açıklanacak. Eylül ayı açık iş sayısını gösteren JOLTS raporu, 3 Kasım Salı günü saat 18.00'de gelecek. ADP'nin ekim ayı özel sektör istihdam raporu ise 4 Kasım Çarşamba günü saat 16.15'te yayımlanacak. Aynı gün saat 18.00'de açıklanacak ISM hizmet sektörü endeksi de ekonomik faaliyete ilişkin bilgi verecek.

TEKNOLOJİ BİLANÇOLARI DA GÜNDEMDE

Haftanın şirket takviminde Apple, Palantir, AMD ve Super Micro Computer'ın sonuçları öne çıkıyor. Teknoloji hisselerindeki son satışların ardından açıklanacak bilançolar, yatırımcıların büyüme ve yapay zeka harcamalarına ilişkin beklentilerini sınayacak.

Bu şirketlerdeki gelişmeler kripto fiyatlarını doğrudan belirlemese de riskli varlıklara yönelik talebi etkileyebilir. Fed yetkililerinin hafta içindeki açıklamaları da istihdam raporu öncesinde para politikasına ilişkin beklentileri şekillendirebilecek. Haftanın ana veri sınavı, cuma günü açıklanacak istihdam ve ücret rakamları olacak.

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