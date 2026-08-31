BitMine Ethereum hedefi için hız kesmiyor - Son Dakika
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BitMine Ethereum hedefi için hız kesmiyor

BitMine Ethereum hedefi için hız kesmiyor
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Halka açık şirketler arasındaki en büyük Ethereum sahibi BitMine, geçen hafta 53 bin 501 Ethereum daha aldı. Alım, pazartesi fiyatıyla 131,3 milyon dolara denk geliyor ve şirketin toplam Ethereum varlığını 5,90 milyon adede çıkardı.

Şirketin rezervi, 120,7 milyon Ethereum'luk toplam arzın yüzde 4,9'una karşılık geliyor.

BitMine'in tüm Ethereum arzının yüzde 5'ine sahip olma hedefine yaklaşık 134 bin ETH kaldı.

Alımın ölçeği son haftalarda büyüdü. Şirket bir önceki hafta 32 bin 447 Ethereum almıştı. Son iki haftadaki toplam alım yaklaşık 86 bin ETH'ye ulaştı.

Son iki haftadaki hızlanma yaz aylarındaki yavaşlamanın tersine döndüğünü gösteriyor. BitMine hedefe yaklaştıkça birikimini yavaşlatmış, temmuz ve ağustosta haftalık alımlar birkaç kez 10 binin altına inmişti.

BİTMİNE 65 HAFTADIR HİÇ ARA VERMEDEN ALIYOR

Şirketin alım istikrarı öne çıkıyor. BitMine, Ethereum biriktirme stratejisini Haziran 2025'te başlattığından bu yana 65 hafta boyunca kesintisiz alım yaptı.

Bu kesintisiz alım serisi BitMine'i diğer büyük kurumsal alıcılardan ayırıyor. Strategy ve Metaplanet gibi kurumsal alıcılar piyasadaki belirsizlik döneminde alımlarına ara verirken BitMine her hafta Ethereum almayı sürdürdü.

Şirketin sektördeki yeri de bu birikimle şekillendi. Şirket en büyük kurumsal Ethereum hazine şirketi olarak öne çıkıyor. Genel kripto hazine sıralamasında ise Strategy'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

BitMine Başkanı Tom Lee kripto piyasasının üçüncü çeyrek performansına dikkat çekti. Lee'nin kullandığı verilere göre Ethereum ağustosta yüzde 55, Bitcoin ise yüzde 34 yükseldi ve iki varlık ABD hisse endekslerini belirgin biçimde geride bıraktı.

Lee bu performansın kurumların kripto varlıklarını artırması için zemin hazırladığını savundu.

Yılın kalanı için olası katalizörleri de sıraladı. Lee, eylülde gündeme gelebilecek ABD piyasa yapısı yasası oylamasını, Koreli yatırımcılardan gelen talebi, tokenizasyonu ve yapay zeka ajanlarının blok zinciri kullanımını destekleyici unsurlar arasında gösterdi.

VARLIĞININ YÜZDE 86'SI STAKE EDİLDİ

BitMine elindeki Ethereum'u yalnızca tutmuyor. Şirket Ethereum varlığının yaklaşık 5,07 milyonunu, yani yüzde 86'sını stake etmiş durumda.

Mevcut getiri oranlarının korunması halinde BitMine stake işlemlerinden yıllık yaklaşık 335 milyon dolar gelir bekliyor. Şirketin açıkladığı yedi günlük yıllıklandırılmış getiri yüzde 2,63 olarak hesaplanıyor.

Şirketin toplam varlığı Ethereum'la sınırlı değil. BitMine'in kripto, nakit, menkul kıymet ve diğer yatırımlarının toplamı geçen haftaki 14,9 milyar dolardan 15,6 milyar dolara çıktı.

Portföyde 211 Bitcoin ile 541 milyon dolarlık nakit ve menkul kıymet bulunuyor. BitMine ayrıca Beast Industries ve Eighto şirketlerine yatırım yaptı.

Yayım sırasında Ethereum 2 bin 455 dolardan işlem görüyor. BitMine'in Ethereum varlığı bu fiyatla yaklaşık 14,5 milyar dolar değerinde.

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Son Dakika Kripto Para BitMine Ethereum hedefi için hız kesmiyor - Son Dakika

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