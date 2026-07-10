Bitwise: Bitcoin için asıl sorun fiyat değil

Bitwise yatırım stratejisti Juan Leon, şirketin kurumsal müşterilerinin büyük ölçüde iki gruba ayrıldığını belirtti. Son iki yılda Bitcoin pozisyonu oluşturan yatırımcılar düşüşü portföylerini yeniden dengelemek ve maliyet ortalaması yapmak için bir fırsat olarak görürken, diğer büyük sermaye havuzları pozisyon almadan önce daha fazla düzenleyici netlik bekliyor.

Leon'a göre müşteri profili de belirgin biçimde değişti. 2022'de müşteriler kriptonun hayatta kalıp kalmayacağını sorarken 2026'da giriş noktalarını ve pozisyon büyüklüğünü soruyor. Leon bu değişimi, "Bu tamamen farklı bir konuşma." sözleriyle özetledi ve kriptonun kurumsal yatırımcı gözünde olgunlaştığını vurguladı.

YÜZDE 50 DÜŞÜŞ EN ILIMLI AYI PİYASASI

Leon, mevcut düşüşün yüzde 50'lik geri çekilmesiyle Bitcoin'in kayıtlardaki en ılımlı yapısal ayı piyasası olduğunu vurguladı ve bu oranı 2022'deki yüzde 78 ile 2018'deki yüzde 84 düşüşle karşılaştırdı. Stratejist, "Taban her döngüde yükseliyor ve bu bir tesadüf değil. Bir varlık olgunlaştığında ve belirleyici alıcı bireysel spekülatörden profesyonel yatırımcıya kaydığında olan şey bu." sözlerini kullandı. Leon yine de diğer ayı piyasalarının yaklaşık 12-13 ay sürdüğünü, mevcut sürecin ise sekiz ayı bulduğunu hatırlatarak ek düşüş ihtimalini dışlamadı. Aşırı satım göstergeleri, yatırımcıların yaklaşık yarısının zararda olması, uzun vadeli yatırımcıların yeniden alım yapması ve haziranda görülen rekor ETF çıkışları gibi klasik dip sinyallerinin belirmeye başladığını kaydetti.

Stratejist, kriptonun sorunlarının şu an temelden çok makro kaynaklı olduğunu savundu. İnatçı enflasyon beklentileri daha yüksek faize taşırken jeopolitik gerilimler belirsizliği artırdı ve yapay zeka coşkusu, aksi halde kriptoya akabilecek milyarlarca doları kendine çekti. Stratejist yapay zekayı bir balon olarak nitelemekten kaçındı ve hesaplama altyapısına yönelik talebin gerçek olduğunu, Bitcoin madencilerinin yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplamaya açılmasını buna kanıt gösterdi. Nisan ayından bu yana bellek çipi ETF'lerine yaklaşık 12 milyar dolar giriş olurken spot Bitcoin ETF'lerinden 4 milyar doları aşkın çıkış yaşandı.

CLARITY ACT TRİLYONLARCA DOLARIN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Leon, bu dinamiğin zamanla tersine döneceğini savundu. Stratejist, "Döngüsel yol nettir. Yapay zeka yatırım harcaması beklentileri sindirilir, göreli değerlemeler daralır ve portföy yöneticileri zirvesinden yüzde 50 ucuzlamış, temelleri iyileşen varlığı aramaya başlar." dedi. Leon'a göre yapay zeka ve kripto artık rakip değil giderek tamamlayıcı yatırımlar hâline geliyor. Otonom yapay zeka ajanlarının programlanabilir paraya, makineler arası ödemelere ve stablecoin altyapısına yaslanmaya başlaması bu yakınsamanın işareti olarak öne çıkıyor.

Stratejist, yaklaşan enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası Fed toplantılarını kritik makro gelişmeler olarak gösterdi ve CLARITY Act'in onaylanmasının daha fazla kurumsal katılımı getireceğini, ancak yasanın Kongre'nin ağustos tatilinden önce geçmesini beklemediğini söyledi. Leon, "CLARITY Act, trilyonlarca dolarlık yeni kurumsal sermayenin önündeki izin yapısını değiştiriyor." diye konuştu.

Bu görüşler, Bitwise yatırım direktörü Matt Hougan'ın geçen hafta kriptonun mevcut ayı piyasasının sonuna yaklaştığı yönündeki değerlendirmesiyle örtüşüyor. Hougan, Strategy'nin imtiyazlı hissesi STRC'deki son satışın, tarihsel olarak yeni boğa piyasalarının önünü açan döngü sonu borç azaltımını yansıttığını savunmuştu. Bitwise'ın son üç aylık kripto piyasası raporu da benzer sonuçlara ulaştı ve kripto fiyatları açısından son yılların en zayıf çeyreklerinden biri yaşanmasına rağmen kurumsal altyapının büyümesini, tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıklarının genişlemesini ve geleneksel finans firmalarının benimsemesini sektörün temellerinin güçlendiğine işaret eden gelişmeler olarak sıraladı.