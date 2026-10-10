Celsius kurucusuna ömür boyu sektör yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Celsius kurucusuna ömür boyu sektör yasağı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Celsius kurucusuna ömür boyu sektör yasağı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto kredi platformu Celsius'un kurucu ortağı Alex Mashinsky, New York Başsavcılığıyla yaptığı uzlaşma kapsamında kripto, menkul kıymet ve emtia sektörlerinden kalıcı olarak men edildi. Anlaşma, belirli koşullarda 35 milyon dolara kadar ödeme de öngörüyor.

New York Başsavcısı Letitia James'in 9 Ekim'de duyurduğu uzlaşma, Mashinsky hakkında 2023'te açılan hukuk davasını sonuçlandırıyor. Davada, Celsius'un eski üst yöneticisinin platformun güvenliği konusunda yatırımcıları yanıltarak milyarlarca dolarlık kripto varlığı şirkete çektiği ileri sürülmüştü.

Mashinsky, ayrı bir federal ceza davasında aldığı 12 yıllık hapis cezasını çekiyor. New York'taki son anlaşma, mevcut hapis cezasına ek olarak sektörde faaliyet göstermesini kalıcı biçimde engelliyor.

35 MİLYON DOLARLIK ÖDEME İKİ KOŞULA BAĞLI

Uzlaşmadaki mali yükümlülük, peşinen tahsil edilmiş bir para cezası oluşturmuyor. Mashinsky'nin federal dosyadaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmemesine göre New York'a ödeme yapması gerekecek.

İlk koşula göre Mashinsky, daha önce el konulan varlıklarına ek olarak 10 milyon dolarlık haksız kazancı federal devlete devretmezse New York'a 25 milyon dolar ödeyecek. Hapis cezasının tamamını çekmemesi durumunda ise 10 milyon dolarlık ikinci ödeme devreye girecek. İki koşulun da gerçekleşmesi halinde toplam tutar 35 milyon dolara ulaşacak.

Başsavcılığın açıklamasına göre federal ceza davasında Mashinsky'nin 48 milyon doları aşan varlığına el konulmasına da karar verilmişti. Yeni anlaşmadaki koşullu ödemeler, bu süreçten ayrı düzenleniyor.

YÜKSEK GETİRİ VAADİ İFLASLA SONUÇLANDI

Celsius, kullanıcıların yatırdığı kripto varlıklar karşılığında yüksek getiri vadeden bir kredi platformu olarak faaliyet gösteriyordu. Şirket Haziran 2022'de para çekme işlemlerini durdurmuş, bir sonraki ay iflas başvurusunda bulunmuştu.

New York Başsavcılığı, Mashinsky'nin Celsius'u bankalardan daha güvenli gösterdiğini ve riskli yatırımlardan doğan kayıpları gizlediğini belirtti. Açıklamaya göre etkilenen yüz binlerce yatırımcının 26 binden fazlası New York'ta bulunuyordu.

Celsius'un iflas sürecinde alacaklılara yapılan ödemeler de sürüyor. Başsavcılığın paylaştığı verilere göre Ağustos 2026 itibarıyla dağıtılan tutar 3,4 milyar doları aştı. Bu dağıtımlar, Mashinsky'nin son uzlaşma kapsamında üstlendiği koşullu ödemelerden ayrı yürütülüyor.

Kripto ParaNew YorkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
Yok artık Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
Trump, Nidal Hasan’ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı
TFF’den Arda Turan bombası Milli Takım’ın başına geçebilir TFF'den Arda Turan bombası! Milli Takım'ın başına geçebilir
12:28
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım
12:04
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
11:25
Ataşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti
Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:08
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
11:06
İstanbul’un en işlek yollarından biri kapanıyor Tam 12 gün sürecek
İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek
10:45
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
09:53
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 12:54:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Celsius kurucusuna ömür boyu sektör yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei