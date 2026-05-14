CFTC Polymarket ve Kalshi dahil 19 platformu raporlama yükünden kurtardı
14.05.2026 17:38
ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), tahmin piyasası platformlarını swap verisi raporlama ve kayıt tutma yükümlülüklerinden fiilen muaf tutan bir yaptırımsızlık mektubu yayımladı.

Perşembe günkü duyuruya göre CFTC'nin Piyasa Gözetimi ve Takas ve Risk bölümleri bu raporlama gereksinimlerine uymayan sözleşme piyasaları (DCM) ve takas merkezlerine karşı yaptırım başlatılmasını önermeyeceklerini belirtti. Mektup teknik olarak "swap" tanımına giren ancak vadeli işlemler ve opsiyonlarla benzer özellikler taşıyan olay sözleşmelerini kapsıyor.

Duyuruda olay sözleşmelerinin swap tanımını karşılayabilmekle birlikte standartlaştırılmış koşulları, borsa işlem protokolleri ve takas edilebilirlik özellikleriyle vadeli işlemlere benzediği vurgulandı. Mektup bu sözleşmelerin doğrudan Komisyon'a vadeli işlemler ve opsiyonlara benzer formatta raporlanmasına olanak tanıyor.

Mektup şu an Polymarket US, Kalshi, Gemini Titan ve Bitnomial dahil 19 yararlanıcıyı listeliyor. CFTC olay sözleşmesi listelemek isteyen diğer kuruluşların da bu yaptırımsızlık pozisyonunu talep edebileceğini ekledi.

Mektup tahmin piyasalarının hızlı büyümesiyle derinleşen federal-eyalet yetki çatışmasının ortasında geldi. Birçok eyalet tahmin piyasalarındaki spor sözleşmelerini lisanssız spor bahsi olarak nitelendirirken CFTC bu platformların federal denetimi altındaki türev piyasaları olduğunu savunuyor.

CFTC bu hafta başında Ohio'nun Kalshi'ye karşı açtığı davada mahkemeye görüş bildirimi sunarak eyaletin federal yetki alanını aştığını ileri sürmüştü. Komisyon Başkanı Michael Selig Ohio'daki federal bölge mahkemesinin Komisyon'un yetki alanını dar yorumladığını belirterek temyiz mahkemesinden bu hatayı düzeltmesini talep etmişti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
