Çin Birleşik Krallık'taki Bitcoinler için harekete geçti - Son Dakika
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Çin Birleşik Krallık'taki Bitcoinler için harekete geçti

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Çin Birleşik Krallık\'taki Bitcoinler için harekete geçti
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Çinli savcılar, Birleşik Krallık'ta ele geçirilen 61 bin 800'den fazla Bitcoinin müsaderesi için başvurdu. Büyük bir dolandırıcılık dosyasıyla bağlantılı varlıklar için Çin'de süreç açılırken, Londra'da mağdurların mülkiyet talepleri üzerindeki hukuk mücadelesi sürüyor.

Tianjin'deki savcılığın başvurusu, Qian Zhimin ile bağlantılı Bitcoinlerin ve diğer varlıkların suç geliri olarak geri alınmasını kapsıyor. Tianjin İkinci Orta Halk Mahkemesi başvuruyu incelemeye aldı. Çin'de açılan bu süreç, Birleşik Krallık'ın elindeki varlıkların teslimine ilişkin kesinleşmiş bir karar anlamına gelmiyor.

Savcılar, geri alınacak varlıkların mağdurlara iade edilmesini ve kalan kısmın müsaderesini istiyor. Talep yalnızca Bitcoinlerle sınırlı bulunmuyor. Diğer kripto varlıkların yanı sıra nakit para, mücevher, banka bakiyeleri ve yatırım portföyleri de dosyada yer alıyor.

102 BİNDEN FAZLA YATIRIMCIYI ETKİLEDİ

Savcılığın iddialarına göre Qian, kontrolündeki şirket aracılığıyla 2014-2017 döneminde lisanssız yatırım ürünleri sattı. Anapara güvencesi ve yüksek getiri vaatleriyle halktan 40 milyar yuanın üzerinde para toplandı. Dosyada, 102 binden fazla yatırımcının toplam zararının yaklaşık 20 milyar yuana ulaştığı belirtiliyor.

Toplanan paranın büyük bölümünün gerçek bir ticari faaliyette kullanılmadığı ileri sürülüyor. Savcılar, fonların önceki yatırımcılara ödeme yapılması, Bitcoin alınması ve başka varlıklara dönüştürülmesi için kullanıldığını belirtiyor.

Qian, 2017'de Çin'den ayrılarak Birleşik Krallık'a gitti. Burada suçtan elde edilen varlıkları edinme ve bulundurma suçlarını kabul etmesinin ardından Kasım 2025'te 11 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

BİTCOİNLERDE MÜLKİYET TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Birleşik Krallık'taki Yüksek Mahkeme, mağdurların Bitcoinler üzerindeki mülkiyet iddialarının Çin hukukuna göre değerlendirilmesine karar verdi. Bu karar, varlıkların mağdurlara mı yoksa devlete mi ait olduğunu tek başına belirlemiyor.

Hukuk firması SMB'nin uyuşmazlık çözümü ortağı David Phillips, mahkemenin henüz Çin hukukunun içeriğine ve her başvurunun dayandığı delillere ilişkin değerlendirmeyi tamamlamadığını belirtiyor. Dolandırılan parayla Bitcoin alındığını göstermek, varlıklar üzerinde mülkiyet hakkı bulunduğunu kanıtlamaya tek başına yetmeyebilir.

Çin'deki mahkeme ise mağdurların ve ilgili kişilerin sürece katılması için altı aylık ilan dönemi öngörüyor. Bu sürenin ardından başvuru ele alınacak. Davaya katılmayan mağdurların da geri alınabilen varlıklardan ödeme alma imkânı korunuyor.

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