Çin kriptoyla rüşvetin peşine düşüyor

Merkez Komitesinin kabul ettiği kararda internet, sanal para birimleri, sınır ötesi sermaye ve blok zinciri üzerinden işlenen yolsuzluklarla mücadele edilmesi istendi. Metin, kamu görevlilerinin yetkilerini kullanarak elde ettiği kazançları ve bunları gizlemek için başvurduğu yöntemleri hedef alıyor.

29 Ekim'de kabul edilen ve 1 Kasım'da yayımlanan karar, daha geniş bir disiplin ve yolsuzlukla mücadele programının parçasını oluşturuyor. Kripto varlıklar, bu programda incelenmesi istenen finansal kanallar arasında yer alıyor.

RÜŞVETİ GİZLEYEN ARACILAR DA HEDEFTE

Karar, yalnızca rüşvet alan kamu görevlilerinin incelenmesini öngörmüyor. Rüşvet verenler, yasa dışı ödemeleri gizleyen aracılar ve kamu görevlileri adına varlık tutan kişiler de soruşturmaların kapsamına alınıyor.

Kamu görevinden ayrıldıktan sonra sağlanan menfaatler ve yasa dışı ödemelerin ticari işlem gibi gösterilmesi de ele alınan yöntemler arasında bulunuyor. Yetkililerin aile üyeleri ve yakınları üzerinden yürütülen faaliyetlerin denetlenmesi isteniyor.

Bu yaklaşım, kripto varlıkların hangi amaçla ve kim adına kullanıldığına odaklanıyor. Kararda belirli bir kripto para veya borsa için yeni bir yaptırım takvimi açıklanmıyor.

SINIR ÖTESİ YOLSUZLUKTA İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Metin, yurt dışına kaçan kişilerin takibi ve suçtan elde edilen varlıkların geri alınması için uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesini de öngörüyor. Sınır ötesi yolsuzlukların ve varlıkların gerçek sahibini gizleyen düzenlemelerin araştırılması isteniyor.

Denetim kapasitesinin artırılması için dijital sistemler ve büyük veri platformlarının geliştirilmesi de gündemde. Bu araçlarla kamu yetkisinin kullanımının izlenmesi ve disiplin kurumlarıyla diğer kamu birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor.