CME Group AVAX ve SUI ile kripto işlem ürünlerini genişletiyor

AVAX sözleşmeleri standart boyutta 5.000 AVAX, mikro versiyonda ise 500 AVAX üzerinden işlem görecek. SUI'de standart sözleşme büyüklüğü 50.000 SUI, mikro versiyon ise 5.000 SUI olarak belirlendi.

Bu adım, CME Group'un ocak ayında Cardano (ADA), Chainlink (LINK) ve Stellar (XLM) için vadeli işlem planlarını açıklamasının ardından geldi. Geleneksel finans kurumlarının düzenlenmiş kripto para ürün yelpazesini genişletme eğilimi hız kazanıyor.

Volatility Shares CEO'su Justin Young, CME Group'un kripto türev portföyünü büyütmeye devam etmesinin "bu varlık sınıfına yönelik düzenlenmiş ve kurumsal nitelikte ürünlere olan artan talebi yansıttığını" belirtti. CME Group, 2025 yılında ortalama günlük 28,1 milyon kontratla rekor kıran dünyanın en büyük türev borsası konumunda. CEO Terry Duffy, şubat ayındaki kazanç toplantısında borsanın merkeziyetsiz bir ağ üzerinde çalışabilecek kendi dijital tokenını çıkarmayı değerlendirdiğini de paylaşmıştı.

CME'DEN 7/24 KRİPTO İŞLEMİNE GEÇİŞ

CME, kripto para vadeli işlem ve opsiyon ürünlerinde 29 Mayıs itibarıyla 7/24 işlem saatine geçeceğini duyurdu. Geleneksel borsaların saat kısıtlamalarını kripto piyasalarının kesintisiz yapısıyla uyumlu hale getirmeye yönelik bu adım, sektördeki daha geniş bir dönüşümün parçası.

Aynı yönde hareket eden başka kurumlar da var. NYSE, hisse senetleri ve ETF'lerin Blockchain tabanlı versiyonlarını ihraç etmek amacıyla tokenizasyon platformu Securitize ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu platform 7/24 işlem ve anlık zincir içi takas için tasarlandı. Coinbase ise 20 Mart'ta ABD dışındaki kullanıcılara Apple ve Nvidia başta olmak üzere başlıca ABD hisse senetleri ve endekslerine nakit uzlaşımla 7/24 hisse senedi sürekli vadeli işlem sözleşmesi sunmaya başladı. Binance ve Kraken da ABD dışındaki kullanıcılara benzer tokenize türev ürünler sunuyor.