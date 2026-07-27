Coinbase CEO'su: "Yapay zeka kriptoyu daha önemli kılıyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Coinbase CEO'su: "Yapay zeka kriptoyu daha önemli kılıyor"

Coinbase CEO\'su: "Yapay zeka kriptoyu daha önemli kılıyor"
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin dev kripto para borsası Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong, yapay zeka trendinin kriptoyu önemsiz hale getirmek yerine daha önemli hale getirdiğini söyledi. Armstrong'a göre yapay zeka ajanları, kripto altyapısını en yoğun kullanan işlem yapıcılar haline gelecek.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Armstrong, kripto alanındaki kişilerin yapay zekaya yönelmesi gerektiği yönündeki tavsiyeyi reddetti. Yöneticiye göre bu bakış, her şeyi kıtlık üzerinden ele alan sıfır toplamlı bir düşünce biçimi.

Paylaşım, dijital varlıklar için zorlu bir yılın ortasında geldi. Bitcoin 2026'da yüzde 25'ten fazla değer kaybetti. ABD spot borsa yatırım fonlarından haziran ayında 4,5 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Bu düşüş, kripto bağlantılı hisseleri ve platform işlem hacimlerini de olumsuz etkiledi. Yapay zeka bağlantılı hisseler ise ters yönde hareket etti. S&P 500 endeksi bu yıl yaklaşık yüzde 9 yükselirken bu artışın neredeyse tamamını yapay zeka şirketleri sağladı.

ARMSTRONG KRİPTOYU ELEKTRİK VE İNTERNETE BENZETTİ

Armstrong, rekabet endişelerine karşı çıktı ve kriptoyu elektrik ile internete benzetti. Yöneticiye göre her ikisi de sonradan gelen teknolojilerin üzerinde çalıştığı bir temel altyapı olarak işlev görüyor. Armstrong, otonom yazılımların geleneksel finans içinde çalışamayacağını savundu. Ona göre yapay zeka ajanları banka hesabı açamıyor ya da bir havalenin sonuçlanması için üç gün bekleyemiyor.

Armstrong bu nedenle ajanların gerçek zamanlı ve programlanabilir paraya ihtiyaç duyduğunu belirterek kripto altyapısını işaret etti. Yöneticiye göre kripto ağları, otonom yazılımların ihtiyaç duyduğu anlık ve esnek ödeme altyapısını sunuyor.

SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN İSİMLERİ AYNI TEZDE BULUŞTU

Benzer bir görüşü birkaç gün önce Franklin Templeton da dile getirmişti. Şirketin dijital varlıklar biriminin başkanı Sandy Kaul, ajan tabanlı yapay zekayı blok zinciri benimsenmesini yönlendiren belirleyici kullanım alanı olarak nitelendirdi. Binance'in kurucusu Changpeng Zhao da ocak ayında benzer bir öngörüde bulunmuştu. Zhao, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda katıldığı bir panelde yapay zeka ajanlarının işlemlerini kripto üzerinden gerçekleştireceğini söylemişti.

Sektörün en tanınmış sesleri bu yıl aynı tez etrafında birleşti. Kullanım rakamlarının bu beklentiyi yakalayıp yakalamayacağı ise izlenecek başlıca eğilim olacak.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.

Amerika Birleşik Devletleri, Brian Armstrong, Kripto Para, Yapay Zeka, CEO, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Coinbase CEO'su: 'Yapay zeka kriptoyu daha önemli kılıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı
Cide’de sel odunları balıkçı barınağını kapladı Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı
İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı
Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı
İzmir-Çeşme Otoyolu’nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar

14:56
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
14:23
Bu kadın Putin’in kabusu oldu
Bu kadın Putin'in kabusu oldu
14:15
Manavgat’ta uçuruma yuvarlanan ailede 5 kişi Konya’da toprağa verildi
Manavgat'ta uçuruma yuvarlanan ailede 5 kişi Konya'da toprağa verildi
13:38
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
13:29
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
Filenin Sultanları'na büyük ayıp! Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
13:02
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 15:07:53. #7.12#
SON DAKİKA: Coinbase CEO'su: "Yapay zeka kriptoyu daha önemli kılıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.