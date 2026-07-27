Coinbase CEO\'su: "Yapay zeka kriptoyu daha önemli kılıyor"

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Armstrong, kripto alanındaki kişilerin yapay zekaya yönelmesi gerektiği yönündeki tavsiyeyi reddetti. Yöneticiye göre bu bakış, her şeyi kıtlık üzerinden ele alan sıfır toplamlı bir düşünce biçimi.

Paylaşım, dijital varlıklar için zorlu bir yılın ortasında geldi. Bitcoin 2026'da yüzde 25'ten fazla değer kaybetti. ABD spot borsa yatırım fonlarından haziran ayında 4,5 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Bu düşüş, kripto bağlantılı hisseleri ve platform işlem hacimlerini de olumsuz etkiledi. Yapay zeka bağlantılı hisseler ise ters yönde hareket etti. S&P 500 endeksi bu yıl yaklaşık yüzde 9 yükselirken bu artışın neredeyse tamamını yapay zeka şirketleri sağladı.

ARMSTRONG KRİPTOYU ELEKTRİK VE İNTERNETE BENZETTİ

Armstrong, rekabet endişelerine karşı çıktı ve kriptoyu elektrik ile internete benzetti. Yöneticiye göre her ikisi de sonradan gelen teknolojilerin üzerinde çalıştığı bir temel altyapı olarak işlev görüyor. Armstrong, otonom yazılımların geleneksel finans içinde çalışamayacağını savundu. Ona göre yapay zeka ajanları banka hesabı açamıyor ya da bir havalenin sonuçlanması için üç gün bekleyemiyor.

Armstrong bu nedenle ajanların gerçek zamanlı ve programlanabilir paraya ihtiyaç duyduğunu belirterek kripto altyapısını işaret etti. Yöneticiye göre kripto ağları, otonom yazılımların ihtiyaç duyduğu anlık ve esnek ödeme altyapısını sunuyor.

SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN İSİMLERİ AYNI TEZDE BULUŞTU

Benzer bir görüşü birkaç gün önce Franklin Templeton da dile getirmişti. Şirketin dijital varlıklar biriminin başkanı Sandy Kaul, ajan tabanlı yapay zekayı blok zinciri benimsenmesini yönlendiren belirleyici kullanım alanı olarak nitelendirdi. Binance'in kurucusu Changpeng Zhao da ocak ayında benzer bir öngörüde bulunmuştu. Zhao, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda katıldığı bir panelde yapay zeka ajanlarının işlemlerini kripto üzerinden gerçekleştireceğini söylemişti.

Sektörün en tanınmış sesleri bu yıl aynı tez etrafında birleşti. Kullanım rakamlarının bu beklentiyi yakalayıp yakalamayacağı ise izlenecek başlıca eğilim olacak.