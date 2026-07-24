Coinbase yapay zeka ajanlarından USDC ödemesi almanın önünü açtı

Şirketin açıklamasına göre Coinbase Business kullanıcıları, yapay zeka ajanlarından gelen USDC ödemelerini x402 ödeme standardı üzerinden kabul edebilecek. Coinbase bu standardı, yapay zeka ajanları, uygulamalar ve arayüzler için HTTP üzerinden stablecoin ödemelerine imkân tanımak amacıyla Mayıs 2025'te tanıtmıştı. Coinbase Business başkanı Siddharth Coelho-Prabhu'ya göre bir işletme sahibi artık ürünlerini çevrimiçi ortamda ajanlara satabiliyor. Yöneticiye göre bu ek bir iş yükü getirmiyor, mevcut ürüne ajanlar için ayrı bir kanal ekleniyor.

Coinbase ayrıca kullanıcıların emirleri izlemesine, canlı piyasa verilerine erişmesine ve önceden tanımlı koşullara göre işlem yapmasına olanak tanıyan yapay zeka işlem araçlarını duyurdu. Şirket, ajan tabanlı uygulamalar geliştiren yazılımcılar için bir yazılım geliştirme kiti de sundu. Coinbase, ürünlerin yapay zeka ajanlarının kullanıcılar adına ödeme yapabildiği, finans yönetebildiği ve başka görevleri tamamlayabildiği bir "ajan ekonomisini" desteklemek için tasarlandığını belirtti.

COINBASE AJAN ÖDEMELERİNİ EN GÜÇLÜ ALAN SAYIYOR

Coelho-Prabhu, ajan ödemelerinin Coinbase'in "en yüksek inançlı bahislerinden biri" olduğunu söyledi. Yöneticiye göre şirket, bunun internetin büyük hikayelerinden biri olacağını iki üç yıl önce, hatta daha erken görmüş ve yatırım yapmaya başlamıştı. Coinbase Business, Haziran 2025'te resmen faaliyete geçti. Coelho-Prabhu'ya göre birim o tarihten bu yana yaklaşık 5.000 müşteri kazandı, toplamda yaklaşık 1 milyar dolarlık ödeme ve işlem hacmine ulaştı ve ekibini yaklaşık 12 kişiye çıkardı.

Şirket, yapay zeka ajanlarının benimsenmesinin hızlandığını belirtti. Bir Coinbase sözcüsüne göre haziran ayından itibaren Base blok zincirinin belgelendirme sayfalarındaki web trafiğinin yaklaşık yüzde 53'ü ajan ziyaretçilerden geldi. Coelho-Prabhu, son lansmanla birlikte artık uçtan uca bir sistemin oluştuğunu söyledi. Bu sistemde ajanlar Coinbase'in geliştirici belgelerini buluyor, bir ajan cüzdanı oluşturuyor, fon sağlıyor, Coinbase Business üzerinden ödeme kabul eden bir satıcıya ödeme yapıyor ve işlemi Base ya da başka zincirlerde USDC ile tamamlıyor.

İLK KULLANICILAR DİJİTAL ALTYAPI ALANINDAN GELİYOR

Coelho-Prabhu, ajanların gerçek işletmeler için gerçek işlemler yaptığını belirtti. Yöneticiye göre bunlar şimdilik dijital altyapı alanındaki işletmelerden oluşuyor. Ajanlar örneğin Open Router kredisi, alan adı satın almak ya da Amazon veya Google Cloud depolama ödemesi için kullanılıyor. Coelho-Prabhu, bunların ajan ticaretinin en erken benimseyenleri olduğunu ve daha yaygın bir ticaret dalgasının patlamasına çok yaklaşıldığını düşündüğünü ekledi.

Coinbase, platformu genelinde yapay zeka araçlarını yaymayı sürdürüyor. Şirket daha önce, kullanıcılara kişiselleştirilmiş yatırım yorumu sunacak, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) kayıtlı yapay zeka destekli finansal danışman Coinbase Advisor gibi araçları da duyurmuştu. Hamle, şirketlerin stablecoinleri ve blok zinciri tabanlı ödemeleri yapay zeka ajanları için altyapı olarak konumlandırdığı bir döneme denk geldi. Birçok borsa ve ödeme şirketi bu yeni kullanım alanını hedefliyor.