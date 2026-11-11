Çöken kripto borsasının sattığı hisse servete dönüştü

Yapay zeka şirketi Anthropic, 10 Kasım'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu belgelerde halka arz için hisse başına 70-78 dolarlık fiyat aralığı öngördü. Bu aralık, şirkete 1,26 ila 1,41 trilyon dolar değer biçiyor.

Aynı fiyatlar, FTX'in sattığı hisselerin eylüldeki 10'a 1 bölünmenin ardından 31,2 milyar ile 34,7 milyar dolar arasında değer taşıdığını gösteriyor. Üst sınır, FTX'in 2024'te elde ettiği gelirin yaklaşık 26 katı.

500 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

FTX ve kardeş şirketi Alameda Research, Anthropic'e 2021'de 500 milyon dolar yatırmıştı. Yatırım başlangıçta yüzde 13,56'lık paya karşılık geliyordu ve sonraki fon turlarıyla 2024 başında yüzde 7,84'e indi.

FTX'in Kasım 2022'de çökmesinin ardından hisseler iflas masasının varlıkları arasına girdi. ABD İflas Mahkemesi Yargıcı John Dorsey, Şubat 2024'te hisselerin satışına izin verdi.

İflas masası hisseleri iki partide sattı. Nisan 2024'te yaklaşık 29,5 milyon hisse 884 milyon dolara, haziranda kalan 15 milyon hisse 452 milyon dolara alıcı buldu.

BANKMAN-FRİED 25 YIL HAPİS CEZASI ALDI

FTX, bugün iflas başvurusunun dördüncü yılını geride bıraktı. Borsa, müşterilerin 72 saatte yaklaşık 6 milyar dolar çekmesinin ardından 11 Kasım 2022'de iflas başvurusunda bulunmuştu.

FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, Kasım 2023'te müşterileri, borç verenleri ve yatırımcıları dolandırmakla ilgili yedi suçlamanın tamamından suçlu bulundu. Bankman-Fried, Mart 2024'te 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılar, Anthropic yatırımının da müşteri mevduatıyla yapıldığını öne sürmüştü. Bir federal temyiz mahkemesi Haziran 2026'da mahkumiyeti ve cezayı onadı. Bankman-Fried af için başvurdu, ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce onu affetme niyeti olmadığını söylemişti.