CryptoQuant Bitcoin rallisine temkinli yaklaşıyor

09.05.2026 18:29
Bitcoin nisanın başından bu yana yüzde 20'den fazla yükselerek üç aylık zirveye ulaştı. Ancak zincir üstü analiz şirketi CryptoQuant hareketi "ayı piyasası rallisi" olarak sınıflandırmaya devam ediyor ve kâr realizasyonunun artabileceğini söylüyor.

CryptoQuant araştırma başkanı Julio Moreno raporunda rallinin erken dönem düşük değerleme, gevşeyen makroekonomik baskı ve süresiz vadeli işlem talebindeki keskin artıştan beslendiğini belirtti. Bitcoin sahipleri 4 mayısta günlük 14.600 Bitcoin'lik kâr realize etti. Bu rakam 10 Aralık 2025'ten bu yana kaydedilen en yüksek günlük kâr realizasyonu oldu.

Kısa vadeli yatırımcıların kâr mı zarar mı realize ettiğini izleyen STH-SOPR göstergesi 1,016'ya yükseldi ve nisan ortasından bu yana 1,00'ın üzerinde kalmaya devam ediyor. Moreno bu durumun "nisan ortasından bu yana kesintisiz biçimde net kâr realizasyonu bölgesinde olunduğunu ve son fiyat yükselişinin geniş çaplı dağıtımı tetiklediğini" gösterdiğini söyledi.

NET KÂR REALİZASYONU POZİTİFE DÖNDÜ

30 günlük hareketli bazda Bitcoin sahipleri 20 bin Bitcoin'lik net kâr realize ediyor. Bu rakam 22 Aralık 2025'ten bu yana ilk pozitif okuma oldu. Şubat ve martta net zararlar eksi 398 bin Bitcoin'e kadar derinleşmişti.

Moreno net zarar realizasyonundan net kâr realizasyonuna geçişi "ayı piyasası dinamiklerinde yapısal bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Ancak mevcut 20 bin Bitcoin'lik net kâr seviyesinin onaylanmış boğa piyasası geçişleriyle ilişkilendirilen 130 bin-200 bin Bitcoin aralığının çok altında kaldığını vurguladı. "Bu ayrım yapısal bir rejim değişikliği yerine ayı piyasası rallisi sınıflandırmasını güçlendiriyor." dedi.

GERÇEKLEŞMEMIŞ KÂRLAR DÜZELTME RİSKİNİ ARTIRIYOR

Gerçekleşmemiş kâr marjları şu anda yaklaşık yüzde 18 seviyesinde seyrediyor. Şubat ve martta gerçekleşmemiş zararlar yüzde eksi 29'a ulaşmıştı. Tarihsel olarak gerçekleşmemiş kârlar yüksek seviyelere çıktığında yatırımcıların satış yaparak kazançları kilitleme eğilimi artıyor ve bu durum düzeltme riskini yükseltiyor.

Moreno düzeltmenin gerçekleşmesinin zaman alabileceğini çünkü talep koşullarının görece destekleyici kaldığını belirtti. Süresiz vadeli işlem talebi güçlü biçimde büyümeye devam ediyor, spot talep daralması şiddetli değil ılımlı seyrediyor ve borsalara giriş akışları düşük kalıyor. Moreno bu kombinasyonun "anlamlı düzeltme riski taşıyan ancak henüz onaylanmış bir dağıtım zirvesine ulaşmamış bir ralliyle tutarlı olduğunu" söyledi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
