CryptoQuant Bitcoin\'deki yükselişinin nedenini açıkladı

CryptoQuant'a göre Bitcoin, geçen haftaki 57.700 dolar dolayındaki ayı piyasası dibinden yaklaşık yüzde 10 toparlanarak 63 bin dolar seviyelerine çıktı ve 60 bin doları önemli bir destek bölgesi olarak geri kazandı. Toparlanmayı temmuz geçişini destekledi çünkü Bitcoin tarihsel olarak bu ayda ve özellikle 2018 ile 2022 gibi ayı piyasası yıllarında yükselme eğilimi gösterdi.

CryptoQuant araştırma direktörü Julio Moreno, temmuzun son on yılda Bitcoin'in en güvenilir biçimde pozitif kapanan aylarından biri olduğunu belirtti. Moreno, "2018 ve 2022 ayı piyasası yıllarında Bitcoin, genel eğilim zayıf kalsa bile temmuzda yaklaşık yüzde 20 ve yüzde 17 yükseldi." ifadesini kullandı. Araştırma direktörüne göre Bitcoin'in Temmuz 2026'ya bir ayı piyasası dibinden girmesi, kısa vadeli riski yukarı yönlü kılıyor.

30 GÜNLÜK BİTCOİN TALEBİ NÖTRE YAKLAŞTI

Toparlanma, talepteki iyileşmeyle aynı döneme denk geldi. Spot ve vadesiz vadeli işlem hareketini birleştiren 30 günlük toplam Bitcoin talebi, 2022'den bu yana en sert daralmasını yaşadıktan sonra haziran başında yaklaşık 650 bin Bitcoin geriledi ve şimdi nötr seviyeye yaklaştı. Spekülatif vadeli işlem talebi hafif pozitife dönerken spot talep mayıs ortasından bu yana en yavaş hızıyla daralıyor. Moreno, talebin yeniden pozitife geçmesinin talep motorunun yeniden çalıştığını doğrulayacağını belirtti.

CryptoQuant, ABD'li yatırımcı talebinin de iyileştiğini kaydetti. ABD spot talebinin göstergesi olan Coinbase Prim Endeksi, haziran başındaki derin negatif seviyelerden Bitcoin'in dipten dönmesiyle eksi 0,062'ye çıktı ve bu durum ABD borsalarındaki satış baskısının hafiflediğine işaret etti. Şirket ayrıca Bitcoin'in ucuzluğunun ek toparlanma alanı bıraktığını belirtti. Yatırımcıların gerçekleşmemiş kâr marjı haziran başında eksi yüzde 24'ün altına inerek CryptoQuant'ın eksi yüzde 12'lik değer altı eşiğinin belirgin altında kaldı. Şirkete göre bu tür aşırı düşük okumalar, kısa vadeli yatırımcılar teslim oldukça çoğu zaman yerel diplerle örtüşüyor.

BOĞA SKORU ENDEKSİ 20'DE KALDI

İyileşen sinyallere rağmen CryptoQuant, genel piyasa koşullarının zayıf kaldığını belirtti. Zincir üstü, piyasa ve değerleme göstergelerini birleştiren Boğa Skoru Endeksi şu anda 20 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, şirketin kalıcı bir yükseliş ile gerçek bir boğa piyasası için gerekli gördüğü 60 seviyesinin oldukça altında kalıyor.

Şirket, bu eşik aşılana kadar son toparlanmanın bir trend dönüşü değil ayı piyasası içindeki bir yükseliş olarak görülmesi gerektiği sonucuna vardı.