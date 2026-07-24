CryptoQuant: Ethereum Bitcoin karşısında dibe yaklaşıyor - Son Dakika
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CryptoQuant: Ethereum Bitcoin karşısında dibe yaklaşıyor

CryptoQuant: Ethereum Bitcoin karşısında dibe yaklaşıyor
24.07.2026 11:30
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CryptoQuant'a göre Ethereum, özellikle Bitcoin karşısında değerleme açısından giderek daha cazip hale geliyor. Zincir üstü veriler ise piyasanın henüz kesin bir döngü dibine ulaşmadığına işaret ediyor.

Analiz şirketinin son haftalık raporuna göre Ethereum, gerçekleşen fiyatının yaklaşık yüzde 17 altında işlem görüyor. Dolaşımdaki tüm Ethereum'un ortalama zincir üstü edinme maliyetini gösteren bu değer yaklaşık 2.300 dolar seviyesinde bulunuyor. Ethereum'un tarihsel olarak gerçekleşen fiyatının altında işlem görmesi, piyasanın değerinin altında kaldığı dönemlerle ve uzun vadeli diplerle örtüştü.

Ethereum, Bitcoin karşısında da iyileşme işaretleri gösteriyor. CryptoQuant'a göre Ethereum'un piyasa değerinin gerçekleşen değere oranı (MVRV) aşırı değerlenme bölgesinden geri çekildi, borsalara girişler azaldı, aylarca süren zayıflığın ardından borsa yatırım fonu (ETF) varlıkları toparlanmaya başladı ve Ethereum-Bitcoin spot işlem hacimleri tarihsel olarak piyasa dipleriyle ilişkili bir aralığa geriledi.

BEŞ DİP GÖSTERGESİNDEN YALNIZCA İKİSİ ONAY VERDİ

Buna rağmen CryptoQuant'ın beş dip göstergesinden yalnızca ikisi tarihsel dönüş seviyelerine ulaştı. Kalan göstergeler iyileşiyor, fakat henüz önceki döngü diplerini işaret eden uç seviyelere gelmedi. Bu tablo, Ethereum'un dibinin hâlâ oluşmakta olabileceğini gösteriyor.

Rapor, Ethereum'un bu hafta kısa süreliğine 1.950 doların üzerine çıktığı ve Bitcoin'in ABD'deki CLARITY Yasası'na dair iyimserlikle 67 bin doları aştığı bir döneme denk geldi. Aynı zamanda bazı piyasa analistleri, sermayenin yüksek değerli yapay zeka hisselerinden çıkıp yeniden kriptoya dönme ihtimaline dikkat çekti. Bu kayma, risk iştahı genişlerse Ethereum'u daha da destekleyebilir.

BORSA ÇIKIŞLARI VE STAKING ARZI SIKIŞTIRIYOR

Ethereum son bir ayda çeşitli olumlu zincir üstü sinyaller verdi. İşlem hacmiyle dünyanın en büyük kripto borsası Binance'te, 29 Haziran'da başlayan haftada çekim faaliyeti üç yılı aşkın sürenin en yüksek düzeyine çıktı. Analistler süregelen borsa çıkışlarını genellikle, yatırımcıların varlıkları satış için borsada tutmak yerine kendi saklama çözümlerine ya da staking'e taşıması olarak yorumluyor. Bu akışlar yine de birikim garantisi vermiyor.

Staking Rewards verilerine göre Ethereum'un dolaşımdaki arzının rekor düzeyde yüzde 34'ü artık stake edilmiş durumda. Daha yüksek staking katılımı, işlem için hazır Ethereum miktarını azaltıyor ve talep dirençli kalırsa kısa vadeli satış baskısını hafifletebiliyor. En büyük kurumsal Ethereum sahibi olan Tom Lee'nin şirketi Bitmine Immersion Technologies ise büyük gerçekleşmemiş zararlara rağmen Ethereum biriktirmeyi sürdürüyor. Şirket bir ay içinde varlıklarını 325 bin Ethereum artırdı ve ikinci büyük kripto paranın yüzde 5'ini elde tutma hedefi koydu.

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Son Dakika Kripto Para CryptoQuant: Ethereum Bitcoin karşısında dibe yaklaşıyor - Son Dakika

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