CryptoQuant: "Strategy rezervini kurdu ama asıl mesele çözülmedi"

CryptoQuant araştırma başkanı Julio Moreno, bir raporda Dijital Kredi Sermaye Çerçevesi'ni gerçek bir rota düzeltmesi olarak nitelendirdi. Moreno'ya göre bu dönüşümü tamamlamak için Strategy'nin iki şeyi netleştirmesi gerekiyor. Bunlar, Bitcoin alımlarının zamanlaması için sistematik bir model ve güç dönemlerinde satış yapacak disiplinli bir çerçeve. Analist, bunlar tanımlanana kadar dönüşün gelişmeye açık kaldığını belirtti.

Strategy, beş bölümden oluşan dijital kredi sermaye çerçevesini 29 Haziran'da açıklamıştı. Çerçeve, yalnızca imtiyazlı hisse temettüleri ve faiz için kullanılabilecek, en az 12 aylık karşılama hedefi taşıyan bir dolar rezervi içeriyor. Şirket ayrıca imtiyazlı hisse STRC'yi 100 dolarlık nominal değerine yaklaştırmak amacıyla, aylık gözden geçirmeye tabi olacak biçimde bu hissenin temettüsünü yüzde 12'ye çıkardı.

Çerçeve, geri alımın değer artırıcı görülmesi halinde önceliği STRC'ye vererek 1 milyar dolara kadar imtiyazlı hisse geri alımına, yönetimin hisseleri değerinin altında görmesi halinde de 1 milyar dolara kadar MSTR adi hisse geri alımına izin veriyor. Ayrı bir Bitcoin paraya çevirme programı ise Strategy'nin dolar rezervini yenilemek, temettü ve faizi finanse etmek ya da geri alımları fonlamak için Bitcoin satışı yoluyla 1,25 milyar dolara kadar kaynak toplamasına imkân tanıyor. Çerçeve, şirketin net varlık değeri çarpanının bir katına yakın işlem gördüğü dönemlerde daha disiplinli hisse ihracı yapılmasını da öngörüyor. Strategy bu çerçeveyi, CryptoQuant'ın şirkete Bitcoin alımlarını duraklatıp nakit rezervini yeniden kurmasını önermesinden yalnızca günler sonra duyurdu.

DOLAR REZERVİ 3 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Moreno, Strategy'nin ilk öneriyi büyük ölçüde hayata geçirdiğini söyledi. Şirket, imtiyazlı temettüleri ödemek ve rezervini yenilemek için 29 Haziran ile 5 Temmuz arasında yaklaşık 3.588 Bitcoin'i 216 milyon dolara sattı. Ardından 6-12 Temmuz arasında MSTR hisseleri satarak 466,7 milyon dolar topladı ve o hafta başka Bitcoin alım satımı yapmadı. Moreno'ya göre bu adımlar, Strategy'nin dolar rezervini 1,44 milyar dolardan 3 milyar dolara çıkardı ve temettü karşılamasını yaklaşık 14 aydan 29 aya, neredeyse iki katına taşıdı. Şirketin Bitcoin varlığı 843.775 Bitcoin ile değişmeden kaldı, henüz herhangi bir hisse geri alımı yapılmadı.

STRC hissesi de çerçevenin devreye girmesi ve temettü artışının ardından haziran sonundaki 75 dolar dolayındaki rekor düşük seviyeden 88 dolar dolayına toparlandı, ancak 100 dolarlık nominal değerinin belirgin biçimde altında kaldı. Moreno'ya göre süregelen bu iskonto, piyasanın hisseyi tam olarak yeniden değerlemeden önce rezervin yeniden kurulduğunu ve yeni disiplinin sürdürüldüğünü görmek istediğine işaret ediyor.

STRATEGY ALIM VE SATIŞ KURALLARINI HÂLÂ TANIMLAMADI

Moreno, kaydedilen ilerlemeye karşın Strategy'nin Bitcoin stratejisinde iki önemli sorunu henüz çözmediğini söyledi. İlki, şirketin Bitcoin almaya ne zaman yeniden başlayacağına nasıl karar vereceğini kapsıyor. Analiste göre alımları duraklatmak acil likidite sorununu gideriyor, ancak yeni çerçeve birikimin ne zaman yeniden başlaması gerektiğine dair sistematik ve modele dayalı bir kural sunmuyor. Moreno, çerçevedeki net varlık değeri disiplininin sermayenin nasıl toplanacağını yönettiğini, Bitcoin'e ne zaman yönlendirileceğini ise düzenlemediğini belirtti. Analiste göre değerlemeyi gözeten açık bir model olmadan şirket, koşullar iyileşince yerel tepeden alma alışkanlığını tekrarlama riski taşıyor.

İkinci soru ise Strategy'nin bir sonraki boğa piyasasında Bitcoin'i nasıl satacağına dayanıyor. Moreno'ya göre mevcut Bitcoin paraya çevirme programı tasarım gereği savunmacı, temettü, faiz ve geri alımları fonlamak için satışa izin veriyor, ancak döngü zirvelerine yakın kısmi satış veya riskten korunma için bir plan ortaya koymuyor. Analist, bunun bilançoyu hafifletmek, hissedar değerini gerçekleştirmek ve daha düşük fiyatlardan yeniden birikim için kullanılabilir nakit oluşturmak amacıyla döngü zirvelerinde kısmi satış ya da riskten korunma sağlayan bir çerçeve olmadığını söyledi. Moreno, döngü boyunca satış disiplininin aktif sermaye yönetiminin diğer yarısını oluşturduğunu ve bunun hâlâ tanımlanmadığını vurguladı.