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Dev bankadan dikkat çeken Blockchain hamlesi

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Dev bankadan dikkat çeken Blockchain hamlesi
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ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, ABD hisse senetlerini ve Hazine tahvillerini Blockchain üzerinde dijital varlığa dönüştüren ilk bankalardan biri oldu. Banka bu adımı, Wall Street'in takas kuruluşu DTCC'nin geçen hafta devreye aldığı yeni hizmetle attı.

Morgan Stanley, işlemleri ABD'deki hisse ve tahvil işlemlerinin büyük bölümünü takas eden Depository Trust & Clearing Corporation'ın (DTCC) tokenizasyon hizmeti üzerinden yaptığını X hesabından duyurdu. DTCC Tokenization Service (DTS) adı verilen hizmet 28 Ekim'de devreye alınmıştı.

Bankanın Dijital Varlık Stratejisi Başkanı Amy Oldenburg, tokenize menkul kıymetleri mevcut piyasa altyapısıyla birleştirme deneyiminin bankanın dijital varlık hizmetlerine yön vereceğini söyledi. Tokenizasyon, bir menkul kıymetin Blockchain üzerinde 7 gün 24 saat işlem görebilen dijital bir karşılığının oluşturulması anlamına geliyor.

HİZMETİ 20 FİNANS KURUMU KULLANIYOR

Sistemde DTCC'nin saklama birimi Depository Trust Company (DTC), elinde tuttuğu menkul kıymetleri temsil eden tokenları basıyor. Kuruluşa göre tokenlar, asıl varlıklarla aynı sahiplik haklarını ve yatırımcı korumalarını taşıyor. Kullanıcılar varlıklarını iki biçim arasında dönüştürebiliyor ve tokenları kendi dijital cüzdanlarına gönderebiliyor.

Hizmet kapsamında Russell 1000 endeksindeki hisseler, büyük endeksleri takip eden borsa yatırım fonları ve ABD Hazine tahvilleri yer alıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), projeye Aralık 2025'te verdiği muafiyet mektubuyla onay vermişti. Sistem ilk aşamada Canton ve DTCC'nin özel Besu ağında çalışıyor, 2027'de yeni ağların eklenmesi planlanıyor.

Morgan Stanley'nin yanı sıra JPMorgan, Citi, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Fidelity, State Street ve UBS de hizmete katılan 20 kurum arasında bulunuyor. DTC'nin saklamasındaki varlıkların toplam değeri 114 trilyon dolara ulaşıyor.

HİSSE İŞLEMLERİ 2027'DE BAŞLAYACAK

Banka, tokenize hisselerin alım satımını kendi alternatif işlem sistemi (ATS) üzerinden 2027'nin ilk çeyreğinde desteklemeyi planlıyor. Bu hedef daha önce 2026'nın ikinci yarısı olarak açıklanmıştı. Oldenburg, takvimin uygun ürünlere ve ek altyapıya duyulan ihtiyaç nedeniyle ertelendiğini belirtmişti.

Tokenizasyon yarışında Morgan Stanley yalnız değil. New York Borsası (NYSE) ve ana şirketi Intercontinental Exchange de tokenize hisse işlemleri için bir platform kurmaya hazırlanıyor.

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