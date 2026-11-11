Dev bankanın Fed uyarısı kriptoyu tedirgin etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dev bankanın Fed uyarısı kriptoyu tedirgin etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dev bankanın Fed uyarısı kriptoyu tedirgin etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bank of America, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıkta faizi 50 baz puan artırabileceği uyarısında bulundu. Beklentiyi aşan enflasyon verisinin ardından kripto vadeli işlemlerinde 725 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edilirken Bitcoin 74 bin dolar civarında tutunmaya çalışıyor.

Bank of America, müşterilerine gönderdiği notta ABD'de ekim ayı enflasyon verisinin Fed'in aralıkta faiz artırmasını neredeyse kesinleştirdiğini belirtti. Banka, verinin 50 baz puanlık daha büyük bir artışın da kapısını araladığını kaydetti.

ABD'de tüketici fiyatları ekimde yüzde 0,4 artarak yüzde 0,3'lük beklentiyi aştı. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon ise yüzde 0,2'lik beklentiye karşı yüzde 0,3 yükseldi ve üçüncü ay üst üste beklentinin üzerinde geldi.

BİTCOİN HİSSELERDEKİ TOPARLANMAYA KATILMADI

Bitcoin (BTC), salı günü 72 bin 700 dolara kadar geriledikten sonra 74 bin dolar civarında dengelendi. Nasdaq-100 vadeli işlemleri yüzde 1,7 yükselirken Bitcoin bu toparlanmaya katılmadı.

Enflasyon verisinin açıklandığı gün kripto vadeli işlemlerinde 24 saatte tasfiye edilen pozisyonlar yüzde 288 artışla 725 milyon dolara çıktı. ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden salı günü 95 milyon dolar çıkış yaşandı ve çıkışlar dördüncü güne uzadı.

WALLER 50 BAZ PUANI GÜNDEME GETİRDİ

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, veri açıklanmadan önce çekirdek enflasyonun yüzde 0,3 ya da üzerinde gelmesi halinde aralıkta 50 baz puanlık artışın değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti. Waller, "Yalnızca 25 baz puan artırmak güvenilirliğimizi riske atar." dedi.

Bank of America yine de aralık için 25 baz puanlık artış beklentisini koruyor. Banka, Fed'in enflasyonun gerisinde kaldığını ve ekimde faizi sabit tutmasının bir politika hatası gibi göründüğünü ifade etti.

Fed, eylülde faizi yüzde 3,75-4 aralığına çekmiş, ekimde sabit bırakmıştı. Fed'in 8-9 Aralık'taki toplantısında faiz artırma ihtimali yüzde 90'a, 50 baz puanlık artış ihtimali ise yüzde 14'e yükseldi. Yayım sırasında Bitcoin 73 bin 800 dolardan işlem görüyor.

Amerika Birleşik DevletleriAbd Merkez BankasıMerkez BankasıKripto ParaBitcoinBankaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Dizi setini basıp haraç istediler “Boğazınızı keseriz“ Dizi setini basıp haraç istediler! "Boğazınızı keseriz"
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
AK Parti’den Şahap Kavcıoğlu’nun istifasına ilk yorum AK Parti'den Şahap Kavcıoğlu'nun istifasına ilk yorum
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
17:59
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad’da son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da son yolculuğuna uğurlandı
17:38
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber Tüm dengeler değişti
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber! Tüm dengeler değişti
17:37
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
17:33
Sadece 1 dakika oynadı Galatasaray’da ayrılık kapıda
Sadece 1 dakika oynadı! Galatasaray'da ayrılık kapıda
16:45
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 18:24:31. #7.13#
SON DAKİKA: Dev bankanın Fed uyarısı kriptoyu tedirgin etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android