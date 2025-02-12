Dogecoin (DOGE) fiyat tahminleri: Yükseliş kapıda mı? - Son Dakika
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Dogecoin (DOGE) fiyat tahminleri: Yükseliş kapıda mı?

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Dogecoin (DOGE), son haftalarda dalgalı bir performans sergilerken, analistler büyük bir yükselişin kapıda olduğunu öngörüyor. Özellikle balinaların yoğun alımları ve Elon Musk'ın DOGE'ye olan ilgisi, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Peki, yükseliş kapıda mı? İşte Dogecoin (DOGE) fiyat tahminleri...

12.02.2025 12:01  Güncelleme: 12:05
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DOGE yükselişe heçecek mi?

Piyasa değeri bakımından en büyük meme coin olan Dogecoin, son haftalarda dalgalı bir performans sergiledi. Günlük ölçekte yüzde beşlik bir artış kaydetmesine rağmen, fiyatı bir ay önceki seviyelerin yüzde yirmi altında seyrediyor.

Şu sıralar DOGE, 0,25 dolar – 0,26 dolar aralığında işlem görüyor. Popüler X kullanıcısı KALEO'ya göre bu aralık, "mükemmel bir alım bölgesi."

Diğer tanınmış analistler arasında Ali Martinez ve Trader Tardigrade de yer alıyor. Ali Martinez, meme coinin yükseliş trendinde olduğunu ve bu ivmenin sonunda 4 dolar ile yeni bir zirveye ulaşabileceğini öne sürdü.

Trader Tardigrade ise Dogecoin'in önceki döngülerini analiz ederek şu an "DOGE sezonunun ortasında" olduğunu belirtti. Ona göre, bu yükseliş evresinin zirvesi 2,20 dolar civarında olabilir.

Balinaların hareketleri ve D.O.G.E. etkisi

Dogecoin'in fiyatını etkileyebilecek önemli faktörlerden biri de balinaların hareketleri. Geçtiğimiz hafta büyük yatırımcılar milyonlarca DOGE biriktirerek dolaşımdaki arzı azalttı ve varlığa olan güvenlerini gösterdi. Bu büyük alımlar, daha küçük yatırımcıların da piyasaya girmesine yol açabilir.

Ayrıca, Elon Musk tarafından yönetilen "Department of Government Efficiency (D.O.G.E.)" yani "Hükümet Verimliliği Departmanı" da dikkat çekiyor. Bu ajans, devlet harcamalarını azaltmak ve verimliliği artırmak amacıyla kuruldu. Ancak, kısaltması meme coin ile aynı olduğu için Dogecoin destekçileri, bu bağlantının coine olumlu yansıyabileceğini düşünüyor.

Geçtiğimiz ay, ajansın resmi internet sitesinde Dogecoin logosu göründükten sonra DOGE'nin fiyatı çift haneli artışlar gösterdi. Logo daha sonra kaldırıldı, ancak gelecekte benzer gelişmeler, DOGE'nin değerini tekrar etkileyebilir.

Öte yandan, Elon Musk'ın Dogecoin'e olan ilgisi de biliniyor. Musk, sık sık meme coini övüyor ve bu yorumları DOGE'nin kısa vadeli fiyat hareketlerini etkileyebiliyor.

Dogecoin (DOGE) fiyat tahminleri: Yükseliş kapıda mı?

Kripto Para, Elon Musk, Coin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Dogecoin (DOGE) fiyat tahminleri: Yükseliş kapıda mı? - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Cihan CANKAYA:
    girmeyin bu islere bunlar parayi tosuncuga yatirmaktan farksiz. hepsi bir dügmeye basmaya bakar 0 0 Yanıtla
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