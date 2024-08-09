Donald Trump Jr. finansal eşitsizliğe karşı kripto girişimi başlatıyor

Kripto Para

Donald Trump Jr., finans dünyasını sarsacak yeni bir kripto para girişimini duyurdu. Merkeziyetsiz Finans (DeFi) alanında geliştirilen bu platform, bankacılık sistemindeki eşitsizliklere çözüm getirmeyi hedefliyor. Trump Jr., projenin sıradan bir meme kripto para birimi olmadığını vurgularken, finansal hizmetlere daha geniş kitlelerin erişimini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Donald Trump Jr. DeFi ile Bankacılıkta Devrim Yapmayı Hedefliyor

Donald Trump Jr., finans sektöründe devrim yaratma iddiasıyla yeni bir kripto para girişimini duyurdu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu, bankacılık sistemindeki adaletsizlikleri hedef alan bir DeFi (Merkeziyetsiz Finans) projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Trump Jr., projenin detaylarına henüz girmese de bu girişimin sıradan bir meme kripto para birimi olmadığını vurguladı. Trump Jr., "Amacımız, finansal hizmetlere erişimde yaşanan eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak." dedi ve projenin hayata geçirilmesinin zaman alacağını da sözlerine ekledi.

Sosyal medyada da ses getiren bu hamle, Trump Jr.'ın X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı "Kripto dünyasını büyük bir yenilikle sarsmaya hazırlanıyoruz. DeFi geleceğin parçası, geri kalmayın." paylaşımıyla daha da ilgi çekti.

Eric Trump da ağabeyinin bu atılımına desteğini "Kripto ve DeFi dünyasına gerçekten hayran kaldım. Yakında yapılacak büyük bir duyuruyu kaçırmayın." sözleriyle dile getirdi.

Öte yandan, Trump kardeşler son günlerde adlarının karıştığı bir kripto para tartışmasına da açıklık getirdi. Restore the Republic (RTR) adlı bir meme kripto para birimi ile ilişkilendirildikleri iddialarını yalanlayan Eric Trump, bu söylentilerin asılsız olduğunu belirtti. Bu açıklama, RTR token değerinde yüzde 70'in üzerinde düşüşe neden oldu.

Donald Trump Jr. da konuyla ilgili olarak "Trump projesi" adı altında yürütülen sahte girişimlere karşı uyarıda bulundu ve "Resmi projemiz, direkt olarak bizim tarafımızdan duyurulacak ve tüm detaylarıyla şeffaf olacak." açıklamasını yaptı.