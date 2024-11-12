Dünyanın en değerli varlığı sıralaması değişti: Bitcoin gümüşü geride bıraktı - Son Dakika
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Kripto Para

Dünyanın en değerli varlığı sıralaması değişti: Bitcoin gümüşü geride bıraktı

Dünyanın en değerli varlığı sıralaması değişti: Bitcoin gümüşü geride bıraktı

Bitcoin, 1,7 trilyon dolarlık piyasa değeriyle gümüşü geride bırakarak dünyanın en büyük varlıkları arasında sekizinci sıraya yerleşti. Trump'ın seçim zaferi ve kripto paralara olan destek beklentisiyle değer kazanan Bitcoin, finans piyasalarında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

12.11.2024 10:47
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Bitcoin, 1,7 trilyon dolarlık piyasa değeriyle gümüşü geçerek dünyanın en büyük sekizinci varlığı oldu. Donald Trump'ın seçim zaferi ve kripto paralara yönelik olumlu hükümet politikaları umuduyla son 24 saatte yüzde 10,59 artış gösteren Bitcoin, büyük bir mali dönüm noktasına ulaştı.

Bitcoin Zirveye Yaklaşıyor

Lider kripto para birimi Bitcoin, gösterdiği olağanüstü performansla yeni bir başarıya imza attı. 1,752 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan Bitcoin, gümüşü geride bırakarak dünyanın en değerli sekizinci varlığı konumuna yükseldi.

Son günlerdeki yükseliş trendini sürdüren Bitcoin'in değeri, son 24 saatte yüzde 10,59'luk artışla 89.864,13 dolar seviyesine ulaştı. Bu dikkat çekici yükselişin ardındaki temel etkenler arasında, ABD başkanlık yarışında Donald Trump'ın zaferi ve kripto para düzenlemelerine yönelik olumlu yaklaşımlar yer alıyor.

Bitcoin'in bu etkileyici çıkışı, sadece 1,726 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip gümüşü değil, aynı zamanda teknoloji dünyasının önde gelen şirketlerini de geride bırakmasını sağladı. Meta Platforms (1,472 trilyon dolar), Tesla (1,123 trilyon dolar) ve Berkshire Hathaway (1,007 trilyon dolar) gibi dev şirketlerin piyasa değerlerini aşan Bitcoin, yatırımcıların dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Piyasalardaki bu hareketlilik, özellikle Trump yönetiminin kripto para piyasalarına yönelik olumlu yaklaşımı ve SEC başkanlığı için Mark Uyeda ile Paul Atkins gibi kripto para destekçisi isimlerin değerlendirilmesi söylentileriyle ivme kazandı. 5 Kasım'dan bu yana yüzde 30'luk bir artış kaydeden Bitcoin, 89.864 dolar seviyesine kadar yükseldi.

MicroStrategy'nin önemli bir hamle yaparak 31 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında 27,200 Bitcoin için 2,03 milyar dolar ödemesi, piyasadaki güven ortamını pekiştirdi. Bu alım, şirketin Aralık 2020'den bu yana gerçekleştirdiği en büyük yatırım olarak kayıtlara geçti.

Mudrex'in kurucu ortağı Alankar Saxena, Bitcoin'in 75,600 dolarlık güçlü destek seviyesiyle yükseliş trendini sürdürdüğünü ve mevcut ivmenin devam etmesi durumunda yıl sonuna kadar 100 bin dolar seviyesinin görülebileceğini belirtti. Bitcoin şu anda 89 bin dolar civarında işlem görmeye devam ediyor.

Altın, 17,6 trilyon dolarlık piyasa değeriyle listenin zirvesindeki yerini korurken, onu Nvidia, Apple, Microsoft ve Alphabet (Google) gibi teknoloji devleri takip ediyor.

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Son Dakika Kripto Para Dünyanın en değerli varlığı sıralaması değişti: Bitcoin gümüşü geride bıraktı - Son Dakika

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