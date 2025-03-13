ECB şaşkın: Avrupalılar dijital euroya karşı isteksiz - Son Dakika
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ECB şaşkın: Avrupalılar dijital euroya karşı isteksiz

ECB şaşkın: Avrupalılar dijital euroya karşı isteksiz

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yeni yayınladığı çalışma, Avrupalı tüketicilerin merkez bankası dijital para birimine (CBDC) karşı az düzeyde ilgi gösterdiğini ortaya koydu. 11 euro bölgesi ülkesinden yaklaşık 19.000 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırma, tüketicilerin mevcut ödeme yöntemlerini tercih ettiğini ve merkez bankası dijital para biriminde gerçek bir değer görmediğini gösterdi.

13.03.2025 12:56
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ECB'nin "Merkez bankası dijital para birimine karşı tüketici tutumları" konulu çalışma belgesi, Avrupalı tüketicilerin dijital euroyu benimsemedeki isteksizliğinin altında yatan iletişim zorluklarını açıklıyor. Araştırmada, katılımcılardan hipotetik olarak 10.000 euroyu çeşitli varlıklar arasında dağıtmaları istendiğinde, dijital euroya sadece küçük bir miktar ayırdıkları görüldü.

ABD ve Avrupa arasındaki CBDC tartışmaları derinleşiyor

ECB çalışma belgesi, Avrupalıların sayısız çevrim dışı ve çevrim içi ödeme alternatifleri arasında yeni bir sisteme ihtiyaç duymadıklarını belirtiyor. Belge, bazı kullanıcıları bir CBDC'nin katma değeri konusunda ikna etmenin politika yapıcılar için büyük bir zorluk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Araştırma sonuçlarına göre dijital euro finansal istikrar üzerinde minimal bir etkiyle piyasaya sürülebilse de tüketici alışkanlıkları nedeniyle benimsenmesi önemli engellerle karşı karşıya. ECB belgesi, tüketicilerin video tabanlı eğitim ve öğretime açık olduğunu gözlemledi. Kitleleri CBDC ile ilgili video bilgileriyle eğitmek, dijital euronun yaygın olarak benimsenmesine yardımcı olabilir.

Çalışmanın yayınlanması, ABD'li yasa koyucuların CBDC'lere karşı muhalefetlerini yoğunlaştırdığı bir döneme denk geldi. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan Tom Emmer, "CBDC teknolojisi özünde Amerikan karşıtıdır" diyerek Kongre'nin anti-CBDC mevzuatı yanında pro-stablecoin mevzuatına öncelik vermesi gerektiğini söyledi.

Emmer ayrıca gelecekteki ABD yönetimlerinin CBDC'leri piyasaya sürmesini engelleyecek olan CBDC Anti-Gözetim Devleti Yasası'nı yeniden sundu. Bu gelişmelere rağmen Deutsche Börse CEO'su Stephan Leithner bölgenin finansal özerkliğini güçlendirmek için kalıcı bir dijital euro kurulması çağrısında bulundu.

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Son Dakika Kripto Para ECB şaşkın: Avrupalılar dijital euroya karşı isteksiz - Son Dakika

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