Elon Musk'ın profil değişikliği memecoin piyasalarını sarstı - Son Dakika
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Kripto Para

Elon Musk'ın profil değişikliği memecoin piyasalarını sarstı

Elon Musk\'ın profil değişikliği memecoin piyasalarını sarstı

Ethereum tabanlı memecoin Kekius Maximus, Elon Musk'ın X profilini memecoin adından değiştirmesiyle yüzde 75 değer kaybetti. Piyasa değeri bir saatte 380 milyon dolardan 77 milyon dolara gerileyen token, bir yatırımcının 66 dolarını 3 milyon dolara çevirmesine fırsat sundu.

02.01.2025 16:57
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Kripto para dünyasında Elon Musk etkisi kendini yeniden gösterdi. Yılbaşı gecesi X profil adını Kekius Maximus olarak değiştiren Musk'ın, yeni yılın ilk günü profilini eski haline döndürmesi, 14 Aralık'ta piyasaya sürülen memecoinin sert düşüşüne neden oldu.

Token Fiyatı Bir Saatte Yüzde 75 Geriledi

Kekius Maximus projesi, Path of Exile 2 video oyununa yapılan bir referansla popülerlik kazandı. Musk'ın "Kekius Maximus yakında hardcore PoE'de level 80'e ulaşacak" şeklindeki paylaşımı, tokenın değerini artırdı.

Token, Musk'ın profil değişikliği öncesi yaklaşık 12 milyon dolarlık piyasa değerinden sahipti. Bu değer, zirve noktasında 380 milyon doların üzerine ulaştı. Fiyat bazında token, 0,01 dolardan 0,39 dolara kadar yükseldi.

Blockchain analitik firması Lookonchain'in verilerine göre bir yatırımcı piyasaya sürüldüğü gün aldığı 66 dolarlık KEKIUS ile kağıt üzerinde 3 milyon dolardan fazla kar elde etti. Başka bir trader ise analitik platformu GMGN'ye göre 2,3 milyon dolarlık karı kayda geçirdi.

Musk'ın yeni yılın ilk günü profilini gerçek adına geri döndürmesiyle token sadece bir saatten gibi bir sürede yüzde 75 düşerek 0,077 dolara geriledi. Token şu anda CoinGecko verilerine göre 0,157 dolardan işlem görüyor.

Solana ekosisteminde benzer tokenler piyasaya sürülse de başarılı olamadı. Etherscan verilerine göre Kekius Maximus halen 24.000'den fazla yatırımcıya sahip durumda.

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Son Dakika Kripto Para Elon Musk'ın profil değişikliği memecoin piyasalarını sarstı - Son Dakika

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