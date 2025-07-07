Elon Musk kuracağı partinin Bitcoin yaklaşımına yanıt verdi

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, ABD siyasetinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Milyarder girişimci, Donald Trump'ın ekonomi yaklaşımına tepki olarak kurduğu America Party'nin temel felsefesini Bitcoin üzerine inşa ediyor. Musk'ın bu kararı, kripto para dünyasının siyasi alandaki etkisini artırabilecek kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Tesla CEO'su Kripto Para Destekli Partiyle Trump'a Rakip Oluyor

Elon Musk, X (eski adıyla Twitter) platformunda takipçilerinden birine verdiği yanıtta America Party'nin Bitcoin'i destekleyeceğini doğruladı. Musk, "Fiat umutsuzdur, yani evet" açıklamasıyla lider kripto para birimine olan güvenini bir kez daha ortaya koydu.

Tesla'nın Bitcoin geçmişi bu kararın temelini oluşturuyor. Şirket 2021'in başlarında 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alarak halka açık şirketler arasında öncü rol oynadı. Şu anda Tesla'nın kasasında 11.509 BTC bulunuyor ve bu varlığın değeri yaklaşık 1,26 milyar dolara ulaşıyor.

Jan3 kurucusu Samson Mow, Bitcoin'i benimsemenin Musk'a Trump ile olan kavgasında avantaj sağlayabileceğini belirtti. Mow ayrıca Tesla'nın tekrar Bitcoin'i ödeme olarak kabul etmesi gerektiğini ve SpaceX'in Bitcoin ile ödeme yapanlara indirim yapmasını önerdi.

Musk'ın Trump ile ilişkisi, Trump'ın "One Big Beautiful Bill" (Tek Büyük Güzel Yasa) yüzünden bozulmuştu. Musk bu tasarıyı "tamamen çılgınca ve yıkıcı" olarak nitelendirerek ABD'ye "stratejik zarar" vereceğini savunmuştu. Yasa tasarısının önümüzdeki on yılda ABD ulusal borcuna 3,3 trilyon dolar eklemesi bekleniyor.

America Party'nin kuruluşu, Musk'ın düzenlediği ankette 1,24 milyondan fazla kişinin oy kullanmasıyla gerçekleşti. Oylayanların yaklaşık üçte ikisi yeni parti lehine oy verdi. Trump ise Musk'ın üçüncü parti kurmasının 2026 ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçi oyları bölebileceğini belirterek sert tepki gösterdi.