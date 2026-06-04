ETF çıkışları ve makro baskı Bitcoin fiyatını zorluyor - Son Dakika
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ETF çıkışları ve makro baskı Bitcoin fiyatını zorluyor

ETF çıkışları ve makro baskı Bitcoin fiyatını zorluyor
04.06.2026 18:32
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Strategy'nin nadir görülen Bitcoin satışı sonrası BTC, ABD spot ETF'lerinden üç art arda haftada toplam 4,21 milyar dolar çıkış ve olumsuz makro veriler eş zamanlı olarak gelmesinin ardından iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Kripto para perşembe seansında 62.400 dolar civarında işlem gördü ve bir haftada yüzde 13'ü aşan kayıp yaşadı.

ABD spot Bitcoin ETF'leri üç art arda haftada çıkış kaydetti. Bu süreçte toplam 4,21 milyar dolar geri ödeme gerçekleşti ve süreç 2026 yılının en büyük kurumsal risk azaltma serisi olarak öne çıktı. 3 Haziran'a ait veriler çarşamba günü 396,60 milyon dolar ek net günlük çıkış gösterdi. Ürün grubundaki toplam net varlıklar 82,83 milyar dolara gerilerken başlangıçtan bu yana kümülatif net giriş 54,26 milyar dolar olarak kaldı. Yaklaşık 83.000 dolar düzeyindeki ETF maliyet esası sert bir direnç seviyesine dönüştü. Bitcoin yakın dönemdeki toparlanma sürecinde bu seviyeden geri döndü ve ortalama ETF yatırımcısı yeniden zarara girdi.

Strategy'nin mayıs ayının sonlarında tercihli temettü ödemelerini karşılamak amacıyla 32 BTC satması, boyutu itibarıyla önemsiz olsa da piyasada sembolik ağırlık taşıdı. Şirkete uzun süredir yapısal bir Bitcoin alıcısı gözüyle bakılıyordu ve "asla satmayacak" söylemi kurumsal yatırımcı tabanı için yük taşıyan bir anlatıya dönüşmüştü. QCP Group çarşamba günkü notunda "Bu satış büyüklük açısından önemsizdi, ancak sinyal öyle değildi." yazdı. Grup, piyasalarda sembolizmin nadiren temettü ödediğini ancak kesinlikle fiyatları hareket ettirebildiğini vurguladı.

Makro cephe de aynı dönemde baskıya girdi. ABD'de iş açıkları nisan ayında yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesi olan 7,62 milyona çıktı. Bu veri konsensüsün 750.000 üzerinde geldi ve 10 yıllık Hazine tahvil faizini yüzde 4,45'in üzerine taşıyarak Fed'in yıl sonuna kadar faiz artırma olasılığını yüzde 50'nin üzerine çıkardı. ABD-İran barış görüşmelerinin duraksadığı haberiyle petrol fiyatları da yükseldi. Capital.com'dan analist Kyle Rodda, petrol ve beklentilerin üzerindeki hizmet sektörü verisinin enflasyon risklerini yeniden gündeme taşıdığını belirtti. Aynı kurumdan Daniela Hathorn ise hareketi temel bir anlatı değişikliğinden ziyade kar realizasyonu, gergin pozisyonlanma ve jeopolitik riskin yeniden fiyatlanması olarak nitelendirdi.

ZİNCİR ÜSTÜ VERİLER YAPISAL HASARI GÖSTERİYOR

Glassnode'un haftalık zincir üstü raporu haftanın yapısal hasarına ilişkin en sert okumayı sundu. Yedi günlük hareketli gerçekleşen kar-zarar oranı, yatırımcıların 82.000 dolarlık ralliye kâr realize etmeye koştuğu 7 Mayıs'taki 3,16 yerel zirvesinden bu haftaki 0,29 seviyesine geriledi. Günlük gerçekleşen kayıplar 1,35 milyar dolara fırladı. Bu tutarın 770 milyon doları döngü zirvesinden alım yapan uzun vadeli tutucuların kapitülasyonundan kaynaklandı.

Kısa vadeli tutucu maliyet esası 76.400 dolara inerek gerçek piyasa ortalamasının altına Ocak 2022'den bu yana ilk kez geçti. Glassnode bu durumu, çekilmenin zaman bileşeninin yatırımcı inancını aşındırmaya başladığı geç evre ayı piyasası koşullarıyla ilişkilendirdi. Zincir üstü veri platformu CryptoQuant ise kısa vadeli tutucuların yılın en güçlü kapitülasyon sinyalini verdiğini açıkladı. Tek bir 24 saatlik pencerede 53.800 BTC zarara borsalara transfer edildi ve kâr realize eden girişler sıfıra indi.

DUYARLILIK VE OPSİYON PİYASASI

Bitwise Avrupa Araştırma Direktörü Andre Dragosch, şirketin kripto varlık duyarlılık endeksinin 5 Şubat kapitülasyonundan bu yana en düşük okumaya gerilediğini ve karşıt bir alım sinyali tetiklediğini belirtti. Dragosch, tarihsel olarak bu tür duyarlılık aşırılıklarının uzayan bir aşağı trendin başlangıcı yerine maksimum karamsarlık noktasının işareti olma eğilimi taşıdığını vurguladı. Analist, Bitcoin'in yaklaşık 61.000 dolar düzeyindeki 200 haftalık hareketli ortalaması ve 56.000 dolar civarındaki gerçekleşen fiyatının önceki ayı piyasası süreçlerinde tekrar eden destek noktaları oluşturduğunu da aktardı.

Opsiyon cephesinde QCP Group, 30 günlük başa baş zımni oynaklığın gün içinde dört, haftada yedi volatilite puanı artışla 41,4 seviyesine yükseldiğini bildirdi. Grup, oynaklığın mesajının artık "dipten al" yerine "tartışmadan önce dibi doğrula" olduğunu yazdı. Glassnode'un opsiyon yüzey analizi put opsiyonu primlerinin bir ay, üç ay ve altı aylık vadelerde yüzde 13-14 arasında yüksek seyrettiğini ortaya koydu. Bitcoin'in 67.000-68.000 dolar bandını yeniden kazanamadığı sürece en az direnç yolunun konsolidasyon ya da daha derin kayıplar olduğunu öngören Glassnode, spot talebin geri dönüşü ve ETF yatırımcılarının kâra geçişine kadar piyasada genel ayı eğiliminin hâkim olacağını değerlendirdi.

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