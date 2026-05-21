Ethereum fiyatı 1.800 dolara kadar düşme riskiyle karşı karşıya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ethereum fiyatı 1.800 dolara kadar düşme riskiyle karşı karşıya

Ethereum fiyatı 1.800 dolara kadar düşme riskiyle karşı karşıya
21.05.2026 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum, çok aylık yükselen kanalın altına geriledi ve 2.129 dolara geriledi. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve ETF çıkışları baskıyı artırırken 2.044 doların altında 1,70 milyar dolarlık uzun pozisyon tasfiye riski taşıyor.

Ethereum (ETH) fiyatı, yayım sırasında 2.118 dolar seviyesinde işlem görüyor. Varlık, 2.420 dolardaki son yerel zirveye göre yaklaşık yüzde 12 değer kaybetti. Kripto piyasalarındaki risk iştahı, ABD tahvil getirilerindeki yeni sıçramanın ve küresel büyümeye yönelik endişelerin ardından zayıfladı. Bitcoin de kısa vadeli destek seviyelerinin altına geriledi ve büyük altcoinlerin çoğunu aşağı çekti.

Beklenenden sıcak gelen enflasyon verisinin ardından ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,58'e yükseldi ve aylar sonra zirvesini gördü. Yüksek getiriler, yatırımcıların düşük riskli devlet tahvillerinden daha yüksek getiri elde edebildiği için kripto gibi spekülatif varlıklara talebi azaltıyor.

ABD'nin bu çeyrekte yürürlüğe koyduğu yüzde 15'lik küresel tarife paketinin yarattığı ticaret gerilimi de piyasa moralini bozdu. Yüksek ticaret bariyerlerinin ekonomik aktiviteyi zayıflatabileceği endişesiyle yatırımcılar savunmacı pozisyona kaydı. Ethereum, Nasdaq ve büyüme odaklı teknoloji hisseleriyle yüksek tarihsel korelasyonu nedeniyle daha kırılgan kaldı.

ETF ÇIKIŞLARI VE BALİNA DAĞITIMI SATIŞ BASKISINI BÜYÜTÜYOR

ABD'de işlem gören spot Ethereum ETF'leri son haftalarda kalıcı net çıkışlar kaydetti ve piyasadan kritik bir alım likiditesini çekti. Birkaç fon üst üste geri çekilme günleri yaşarken yatırımcılar Bitcoin ETF'lerine ve sabit getirili ürünlere yöneldi. Analistler, Ethereum ETF talebindeki zayıflığı onaylı ABD spot ürünlerinde staking ödülü bulunmamasına bağlıyor.

BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, "Ethereum ETF'leri, pek çok kurumun beklediği yapısal getiri avantajını hâlâ sunmuyor." dedi. Analist, staking bu ürünlere entegre edilene kadar sermaye dağılımının Bitcoin lehine eğilim göstereceğini ekledi.

Zincir üstü verilerde de büyük sahiplerin güveni zayıflıyor. Glassnode verilerine göre 10.000 ETH üzeri bakiyeye sahip cüzdan sayısı yaklaşık 10 aylık dip seviyeye geriledi. Balina dağıtım dönemleri, büyük sahiplerin arzı kademeli olarak piyasaya yedirmesi nedeniyle aşağı yönlü baskıyı artırıyor. Borsalara ETH girişlerinin 2025 başından bu yana en yüksek seviyeye çıkması da satış sinyalini güçlendirdi.

1,70 MİLYAR DOLARLIK UZUN POZİSYON TASFİYE BASKISIYLA KARŞILAŞABİLİR

Teknik göstergeler, Ethereum'un çok aylık yükselen kanalını kaybetmesinin ardından kararlı bir düşüş fazına girmiş olabileceğine işaret ediyor. ETH, 2.280-2.320 dolar bölgesindeki direnci tekrarlanan başarısız denemelerin ardından kanalın alt sınırının altına geçti ve 20 günlük üstel hareketli ortalamayı kaybetti. MACD histogramı negatife döndü ve MACD çizgisi sinyal çizgisinin altına geçerek günlük zaman diliminde aşağı yönlü momentumu güçlendirdi.

CoinGlass tasfiye verisine göre 2.000 ile 2.040 dolar aralığında yoğun bir kaldıraçlı uzun pozisyon kümesi bulunuyor. Ethereum'un yaklaşık 2.044 doların altına kararlı biçimde inmesi durumunda 1,70 milyar dolar değerinde uzun pozisyon zorla kapanma baskısıyla karşılaşabilir. Bu tip tasfiye zincirleri, borsaların aşırı kaldıraçlı pozisyonları otomatik kapatması nedeniyle ani sert düşüşleri tetikleyebiliyor.

Büyük vadeli işlem borsalarındaki fonlama oranları negatife dönmeye başladı ve türev cephesinde boğa pozisyonlarının zayıfladığını yansıttı. Açık pozisyon miktarı da yakın zirvelerden geri çekildi ve tüccarların dip alımı yapmak yerine maruziyeti azalttığını gösterdi.

Aşağı yönlü tablonun bozulması için Ethereum'un 2.230-2.280 dolar direnç bölgesini geri alması gerekiyor. Kırılan kanal desteğinin üzerine başarılı bir dönüş, kısa pozisyonları sıkıştırarak 2.500 dolar bölgesine tepki rallisi getirebilir. Kripto piyasası analisti Michaël van de Poppe, Ethereum'un makro destek bölgesini koruduğu sürece boğa döngüsü yapısının ayakta kaldığını savundu.

Ethereum'un kaybettiği destekleri hızla geri alamaması ve makro koşulların iyileşmemesi halinde 1.800 dolar bölgesine doğru daha derin bir düzeltme senaryosu gündemde kalacak.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum fiyatı 1.800 dolara kadar düşme riskiyle karşı karşıya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü 13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu İşte Muçi’nin dışında transfer edilen iki isim Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti
SGK’daki rüşvet çarkında AK Partili vekilin damadı da gözaltına alındı SGK'daki rüşvet çarkında AK Partili vekilin damadı da gözaltına alındı
Andrea Staskova’dan çok konuşulacak Fenerbahçe ve Galatasaray kıyası Andrea Staskova'dan çok konuşulacak Fenerbahçe ve Galatasaray kıyası
Ücretsiz fideyi duyan koştu, saatler öncesinden sıraya girdiler Ücretsiz fideyi duyan koştu, saatler öncesinden sıraya girdiler
Taraftarlar bu isme çıldıracak Dursun Özbek’ten unutulmayacak seçim hediyesi Taraftarlar bu isme çıldıracak! Dursun Özbek'ten unutulmayacak seçim hediyesi

16:40
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi
16:20
Fatih Erbakan’dan çok konuşulacak “butlan“ yorumu: Çıkma ihtimali yüksek
Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak "butlan" yorumu: Çıkma ihtimali yüksek
15:59
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: “Saçma sapan haberler“ diyen Tan Taşçı da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: "Saçma sapan haberler" diyen Tan Taşçı da gözaltında
15:59
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
15:45
CHP’de “mutlak butlan“ krizi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
CHP'de "mutlak butlan" krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
14:59
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
14:54
Resmen açıklandı İşte Süper Lig’de uygulanacak yabancı kuralı
Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı
14:52
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
14:49
Dilek İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun videosuna çok konuşulacak yorum
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum
14:29
Fatih Erbakan, iktidar olmaları halinde asgari ücreti 50 bin TL yapacak formülü verdi
Fatih Erbakan, iktidar olmaları halinde asgari ücreti 50 bin TL yapacak formülü verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 16:49:18. #7.12#
SON DAKİKA: Ethereum fiyatı 1.800 dolara kadar düşme riskiyle karşı karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.