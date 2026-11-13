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Ethereum için kuantum takvimini öne çekme çağrısı

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Ethereum için kuantum takvimini öne çekme çağrısı
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Eski Ethereum Foundation araştırmacılarının kurduğu Ethlabs, ağın kuantum bilgisayarlara karşı korunmasını mevcut hedefin iki yıl önüne çekmeyi önerdi. Grup, bu hedef için blokları hızlandıracak kendi önerisinden de vazgeçti.

Kâr amacı gütmeyen araştırma laboratuvarı Ethlabs, Ethereum (ETH) Blockchain ağının kuantum bilgisayarlara ve mümkün olduğunca yapay zeka destekli saldırılara karşı 2027'de dayanıklı hale gelmesini önerdi. Laboratuvar, "pqai27" adını verdiği planı 11 Kasım'da geliştirici forumu Ethereum Magicians'ta yayımladı.

Ethlabs, "Ethereum'un 2027'de kuantum sonrası ve muhtemelen yapay zeka sonrası hale gelebileceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı. Ethereum Foundation eylülde bu hedef için Aralık 2029'u belirlemişti. Ethereum Foundation araştırmacısı Justin Drake ise 3 Kasım'da Aralık 2028 umudunu dile getirmişti.

ETHLABS HIZLI BLOKTAN VAZGEÇTİ

Ethlabs, 2027'de yapılması planlanan Hegotá güncellemesi için önerdiği hızlı blok planını geri çekti. Plan, blok süresini ilk aşamada 12 saniyeden 10 saniyeye indirmeyi hedefliyordu. Laboratuvar, bu çalışmaya 2028'de devam edeceğini belirtti.

Grup, Hegotá'nın hesapların ödeme onay yöntemini seçebilmesini sağlayan Frame Transactions özelliği etrafında kurulmasını istiyor. Bu özellik, kuantuma dayanıklı imzalara geçişin ve açığa çıkmış anahtarların değiştirilmesinin yolunu açıyor.

CÜZDANLARDAKİ KUANTUM RİSKİ

Ethereum cüzdanlarında işlemleri imzalayan anahtarın açık sürümü blok zincirinde görünüyor. Yeterince güçlü bir kuantum bilgisayar, teoride bu bilgiden gizli anahtarı türetip hesabı boşaltabilir. Ethereum Foundation'ın kuantum ekibi ise böyle bir makinenin yakın olmadığını belirtiyor.

Önerilen değişiklikler mevcut hesapları kendiliğinden korumayacak. Cüzdan yazılımlarının değişikliği desteklemesi ve kullanıcıların kuantuma dayanıklı imza yöntemine kendilerinin geçmesi gerekecek.

Ethlabs, yapay zekanın yazılım açıklarını bulmada hızla geliştiğine ve şifrelemeyi zayıflatabilecek bir matematik buluşu ihtimaline dikkat çekti. Öneri henüz Ethereum'un yol haritasına girmedi ve çekirdek geliştiricilerin onayını bekliyor.

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