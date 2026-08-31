Ethereum için tehlikeli eşik yaklaşıyor - Son Dakika
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Ethereum için tehlikeli eşik yaklaşıyor

Ethereum için tehlikeli eşik yaklaşıyor
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Ethereum alıcıları fiyatı 2 bin 500 doların üzerinde tutmayı bir kez daha başaramadı. Kripto para 2 bin 400 dolarlık destek ile 2 bin 500 doların üzerindeki direnç bölgesi arasına sıkıştı. Destek kırılırsa analistlerin işaret ettiği ilk derin durak 2 bin 250 dolar olarak öne çıkacak.

Kripto para geçen haftaya 2 bin 481 dolardan başladı ve 27 Ağustos'ta gün içinde 2 bin 564 dolara kadar çıktı.

Ardından satış baskısı yükselişi geri çevirdi. Kripto para yayım sırasında geçen haftaki açılışının yaklaşık yüzde 1 altına indi.

Aylık kazanç ise korundu. Ethereum ağustos başında 1 bin 900 doların altından toparlandı ve son 30 günde yüzde 28 kazandı.

Toparlanma 19 Ağustos civarında hızlanmıştı. Fiyat o tarihte 1 bin 900 ile 2 bin 50 dolar arasında kümelenen uzun vadeli ortalamaları aştı. Birkaç seansta yüzde 30'dan fazla yükseldikten sonra yatay seyre geçti.

Kripto para o günden bu yana dar bir bantta kaldı. Ethereum 2 bin 390 ile 2 bin 550 dolar arasında hareket ediyor. Bandın üst sınırındaki tekrarlanan fitiller, alıcıların direnci birkaç kez denemesine rağmen kalıcı günlük kapanış sağlayamadığını gösteriyor.

ANALİST 2 BİN 250 DOLARI İLK DERİN DESTEK GÖRÜYOR

Piyasa analisti Ted Pillows, Ethereum'un 2 bin 550 doları yeniden deneyip kıramadığını belirtti.

Pillows kısa vadede yatay ve dalgalı bir seyir bekliyor. Analiste göre dönüşten önce sınırlı bir teslimiyet dalgası yaşanabilir.

Pillows'un grafiği ilk derin destek olarak yaklaşık 2 bin 250 doları gösteriyor.

Bu seviye 20 günlük hareketli ortalamayla da örtüşüyor. Ethereum'un 20 günlük basit hareketli ortalaması 2 bin 247 dolarda bulunuyor. Bant aşağı kırılırsa bu çizgi ilk dinamik destek olarak öne çıkacak.

Ethereum'un günlük göreli güç endeksi (RSI) 70'in üzerinden 68 seviyesine geriledi. Okuma aşırı alım bölgesine yakın kalsa da fiyatın 2 bin 550 doların altında zorlanması ivmenin gevşediğini gösteriyor.

FONLAR HAFTADA 815 MİLYON DOLAR ÇEKTİ

Fon akışları teknik tablodan farklı bir yön çiziyor. ABD'de işlem gören spot Ethereum fonları 24-28 Ağustos haftasında 815,7 milyon dolar net giriş kaydetti.

Girişin büyük bölümü tek bir üründe toplandı. BlackRock'ın ETHA fonu hafta boyunca 567 milyon dolar çekerek listenin başında yer aldı. Fon grubunun en yüksek günlük girişi ise 27 Ağustos'ta 225,8 milyon dolar oldu.

Michaël van de Poppe ise Ethereum'un Bitcoin karşısındaki performansına odaklandı. Analist, Ethereum-Bitcoin paritesinin olası bir giriş bölgesi yakınında yatay seyrettiğini ve önümüzdeki ay Ethereum'un Bitcoin'i geçmesini beklediğini söyledi.

Bu beklenti CLARITY tasarısının onaylanacağı öngörüsüne dayanıyor. Tasarı 31 Ağustos itibarıyla henüz yasalaşmadı ve müzakereler sürüyor.

Yayım sırasında Ethereum 2 bin 446 dolardan işlem görüyor. Yükseliş senaryosunun güçlenmesi için kripto paranın 2 bin 400 doları savunması, 2 bin 500 doları geri alması ve 2 bin 550 doların üzerinde kapanış yapması gerekiyor. 2 bin 400 doların altındaki kapanışta ise 2 bin 250 ve 2 bin 30 dolarlık destek bölgeleri öne çıkıyor.

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Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum için tehlikeli eşik yaklaşıyor - Son Dakika

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