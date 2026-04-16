Ethereum rezerv şirketi Bitmine milyarlarca dolar zarar bildirdi

Şubat 2026'ya kadar uzanan altı aylık dönemdeki kümülatif net zarar ise 9 milyar doların üzerine çıktı. Bir yıl önceki aynı dönemde şirketin zararı 2,1 milyon dolarda kalmıştı.

15 Nisan itibarıyla Bitmine'nin hazinesinde 4,87 milyon ETH bulunuyor. Bu miktar yaklaşık 10,7 milyar dolar değere karşılık geliyor ve toplam Ethereum arzının yüzde 4'ünden fazlasını temsil ediyor. Bitmine, küresel ölçekte en büyük kurumsal Ethereum hazinesi konumunda. Toplam kripto hazineleri sıralamasında ise yalnızca Strategy'nin gerisinde ikinci sırayı alıyor. Şirket, ETH varlıklarını ortalama 2.206 dolar seviyesinden portföyüne dahil etti.

ETH ARZININ YÜZDE 4'Ü BİTMİNE HAZİNESİNDE

Bitmine Başkanı Tom Lee bu birikimin ardındaki stratejiyi "Temel göstergeler güçlenirken ETH'deki geri çekilmeyi cazip bulduğumuz için alım sürecini sürdürüyoruz." ifadeleriyle özetledi. Lee, ETH fiyatının Ethereum'un gerçek faydasını ve finanstaki rolünü henüz yansıtmadığını da belirtti. Son dört haftada alım hızının artırıldığını paylaşan Lee, ETH'nin "mini kripto kışının" son aşamasında olduğunu değerlendirdi.

STAKING GELİRLERİ ÇEYREK BAZINDA 7 KAT ARTTI

Şubat 2026'da sona eren çeyrekte toplam gelir 11,04 milyon dolara yükseldi. Bir önceki yılın aynı döneminde gelir 1,5 milyon dolarda kalmıştı. Bu artışın yaklaşık 10 milyon doları ETH staking ödüllerinden geldi. Kiralama, danışmanlık ve doğrudan madencilik faaliyetleri kalan geliri oluşturdu.

Şirket, toplam varlıklarının yaklaşık yüzde 68'ine karşılık gelen 3,33 milyon ETH'yi stake etti. Yedi günlük yüzde 2,89 staking getirisine dayanan yıllık projeksiyon 212 milyon doları gösteriyor. ETH varlıklarının yanı sıra 719 milyon dolar nakit, 198 Bitcoin, Beast Industries'de 200 milyon dolar ve Nasdaq'ta ORBS kodu altında işlem gören Eightco Holdings'de 85 milyon dolar stake de portföyde yer alıyor. Şirket hisseleri geçen hafta NYSE American'dan New York Menkul Kıymetler Borsası'na taşındı.