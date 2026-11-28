Ethereum (ETH) haftaya 1720 dolar civarında başladı ve şu anda 1650 dolardan işlem görüyor. Fiyat böylece Mart 2021'de görülen işlem aralığına geri döndü.

Ethereum'un rekoru 4946 dolar ile Ağustos 2025'te görülmüştü. Fiyat şu anda bu seviyenin yaklaşık yüzde 67 altında bulunuyor. 28 Ekim kapanışına göre kayıp ise yüzde 30'a ulaştı.

PAZARTESİ 1845 DOLAR GÖRÜLDÜ

Hafta Nvidia'nın Jensen Huang'ı yeniden CEO yapmasıyla gelen yükselişle açıldı. Ethereum pazartesi 1845 dolara kadar çıktı. Yükseliş kalıcı olmadı ve fiyat kısa sürede yeniden 1700 doların altına indi.

Çarşamba günü beklentiyi aşan ABD enflasyon verisi ve yeni gümrük tarifeleriyle satış derinleşti. Ethereum hafta içinde 1610 dolara kadar geriledi, ardından birkaç saat içinde 1650 doların üzerine döndü.

Cuma günü 1755 dolara kadar yükselen Ethereum, ABD borsalarının açılışından sonra gelen satışla 1650 doların altına indi. Fiyat haftalık bazda yaklaşık yüzde 4 kayıpta bulunuyor.

ETF'LERDEN DOKUZ GÜNDE 593 MİLYON DOLAR ÇIKTI

ABD'deki spot Ethereum ETF'lerinden çıkış bu hafta da sürdü. Fonlardan cuma günüyle birlikte dokuz işlem gününde toplam 592,7 milyon dolar çıktı. Çarşamba 68,5 milyon dolar kaybeden fonlardan cuma günkü kısa seansta 69,4 milyon dolar daha çıktı.

Çarşamba günkü çıkışın tamamı BlackRock'ın ETHA fonundan geldi. Ethereum fonlarından kasımda 25 Kasım itibarıyla 1,30 milyar dolar çıkmıştı ve bu fonların tarihindeki üçüncü büyük aylık çıkış oldu. Rekor çıkış 1,61 milyar dolarla bu yılın ekim ayında yaşanmıştı.

Erken yatırımcılar da satışa katıldı. 2014'teki ilk coin arzında 100 bin ETH alan bir cüzdan bu hafta 32 bin 10 ETH sattı. Cüzdan sahibi ETH başına yaklaşık 0,31 dolar ödemişti ve satışın değeri 53,3 milyon dolar oldu.

GLAMSTERDAM TESTİ 15 ARALIK'TA

Haftanın en önemli teknik gelişmesi Glamsterdam yükseltmesinden geldi. Geliştiriciler perşembe günkü toplantıda yükseltmenin Hoodi test ağında 15 Aralık'ta Türkiye saatiyle 22.12'de devreye girmesine karar verdi.

Test aslında 26 Ekim'de yapılacaktı. Yükseltmedeki işlem ücreti değişikliklerinin mevcut akıllı sözleşmelerin güvenlik önlemlerini zayıflatabileceği uyarısı üzerine ertelenmişti. Tartışmanın merkezindeki EIP-8037 önerisi değişiklik yapılmadan yükseltmeye girecek.

Bu öneri ağda yeni veri oluşturmanın maliyetini artırıyor. Yeni bir hesap açmanın işlem ücreti bugünkünün yaklaşık yedi katına çıkacak. Ana ağ için ise henüz bir tarih belirlenmedi.

Ethereum Institutional'dan David Duong'a göre Amundi, Invesco ve Almanya'nın NRW Bank'ı fiyat düşerken bu ay Ethereum tabanlı yeni ürünler sundu. Duong "Bütçeler illa fiyat grafiğine göre belirlenmiyor. Onları rakiplerin ne inşa ettiği belirliyor" ifadelerini kullandı.

Bir analiste göre 1750 dolar toparlanmaları sıklıkla durduran seviye ve bu seviyenin kalıcı olarak aşılması 2100 dolarlık yolu açabilir. Aşağıda ise 1500 dolar yıllardır savunulan destek olarak öne çıkıyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 4,5 değer kaybeden Ethereum 1650 dolardan işlem görüyor.