FBI direktörü aylar sonra Strategy hisselerini açıkladı

Tarafsız bir haber kuruluşunun yayımladığı rapora göre Patel, 21 Kasım 2025'te Strategy'nin (eski adıyla MicroStrategy) hisselerinden en fazla 250 bin dolar değerinde bir alım yaptı. Ancak bu yatırım, STOCK Yasası gereği zorunlu olan Aralık 2025 mali beyanına dahil edilmedi. Patel, 26 Mayıs'ta sunduğu düzeltilmiş raporda yatırımın "istemsizce atlandığını" ve "mevcut bir çıkar çatışması bulunmadığını" belirtti.

Strategy, 847 bin 363 BTC ile dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi ve piyasanın en yakından izlenen Bitcoin vekillerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirketin elindeki varlığın değeri yaklaşık 51,3 milyar dolara ulaşırken hisseleri yüzde 7,4 yükselerek 93,39 dolardan kapandı.

FBI DİREKTÖRÜNÜN BİTCOİN YATIRIMI ÇATIŞMA YARATTI

Strategy'nin kayıtlı bir ABD devlet yüklenicisi olması, FBI'ın başındaki bir ismin bu Bitcoin şirketine yatırım yapmasını çıkar çatışması açısından tartışmalı hâle getirdi. Patel ise düzeltilmiş beyanında yatırımla ilgili mevcut bir çatışma bulunmadığını savundu.

Adalet Bakan Yardımcısı William Taylor, atlamanın bir iletişim hatasından kaynaklandığını ve Patel'in geçerli çıkar çatışması kurallarına uymayı sürdürdüğünü belirtti. FBI ise düzeltilmiş belgelerin sunulduğunu ve onaylandığını açıkladı. Ancak bir yetkiliye göre Patel'e herhangi bir ceza kesilmedi.

STOCK YASASI 2012'DEN BERİ ELEŞTİRİLİYOR

STOCK Yasası, bazı kamu görevlilerinin ve milletvekillerinin 1000 doları aşan işlemleri en geç 45 gün içinde bildirmesini zorunlu kılıyor. Ancak 2012'de yürürlüğe giren yasa Kongre'de birçok isim tarafından zayıf bulunuyor. İlk kez ihlal edenlere yalnızca 200 dolar ceza öngörmesi, caydırıcılığının sorgulanmasına yol açıyor.

Geç Strategy beyanı yalnızca Patel'le sınırlı kalmadı. Politikacıların işlemlerini izleyen bir platforma göre Temsilci Shri Thanedar, Haziran 2024'te yaptığı 15 bin ile 50 bin dolar arasındaki Strategy yatırımını ancak Ağustos 2025'te bildirdi.

TRUMP'IN KRİPTO GELİRİ 1,4 MİLYAR DOLARI AŞTI

FBI Direktörü'nün geç beyanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto girişimlerinin 2025'te 1,4 milyar doları aşan gelir sağladığını açıklamasının hemen ardından geldi. Bu tutar, Trump'ın gayrimenkul işlerinden elde ettiği geliri de aştı.

Birçok ABD milletvekili, başkanı görevdeyken kâr etmekle eleştirdi. Eleştiriler, Trump'ın çıkardığı memecoin, ailesinin kripto platformu World Liberty Financial ve oğullarının Bitcoin madenciliği girişimi üzerinde yoğunlaştı.