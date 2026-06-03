FCA futbol kulüplerine kripto sponsorluğu uyarısı yaptı

Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA), futbol kulüplerine gönderdiği mektupta yetkisiz kripto şirketleri ve alım satım platformlarıyla sponsorluk anlaşmalarının taraftarlar için finansal risk doğurabileceğini belirtti. Düzenleyici kurum, Premier League kulüpleri dahil olmak üzere kulüplerin bu tür anlaşmalarda daha sıkı kontrol yapması gerektiğini vurguladı.

FCA, bazı yetkisiz kripto ve alım satım platformlarının spor kulüpleriyle sponsorluk yaparak futbol taraftarlarını hedef aldığını aktardı. Kuruma göre bu şirketler Birleşik Krallık'ta faaliyet izni olmadan finansal ürünleri tanıtıyor olabilir.

FCA Tüketici Yatırımları Direktörü Lucy Castledine, "Milyonlarca futbol taraftarı kulüplerinin armasına güveniyor." ifadesini kullandı. Castledine, kulüplerin yetkisiz finans şirketlerinin bu sadakati kullanarak şüpheli ürünleri milyonlarca taraftarın önüne koymasına izin vermemesi gerektiğini söyledi.

KULÜPLERE HUKUKİ RİSK UYARISI

FCA'in dolandırıcılık, finansal tanıtımlar ve tüketici yatırımlarını denetleyen bölümünün başındaki Fiona Mackinnon-Miller, kulüplerin sponsorluk gelirinin kaynağını anlaması gerektiğini bildirdi. Mektupta, bu tür anlaşmaların finansal suç riski veya itibar kaybı yaratıp yaratmadığının değerlendirilmesi istendi.

Düzenleyici kurum, riskli gördüğü kulüplerin ya da anlaşmaların adını açıklamadı. Mektupta ayrıca yetkisiz şirketlerden alınan fonların Birleşik Krallık Suç Gelirleri Yasası kapsamında suç geliri sayılabileceği uyarısı yer aldı.

FCA, daha önce kaygı tespit ettiği durumlarda ilgili kulüplerle doğrudan görüştüğünü belirtti. Kurum, gerekli görülmesi halinde adım atacağını ve hükümetin yanı sıra Premier League ile Bağımsız Futbol Düzenleyicisi dahil ortaklarla temas yürüttüğünü aktardı.

Küresel kripto şirketleri son yıllarda Birleşik Krallık'taki büyük futbol kulüpleriyle sponsorluk anlaşmaları yaptı. OKX, Manchester City ile forma kol sponsorluğu için iş birliği yürütürken, BingX de Chelsea'nin sponsorları arasında yer alıyor.