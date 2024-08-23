Fed Başkanı Powell\'ın konuşması sonrası kripto paralarda dikkat çeken hareketlilik

Kripto Para

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Powell açıklamasında ABD ekonomisinin mevcut durumu, ABD'nin enflasyon verilerini ve ABD iş gücü piyasaları hakkında değerlendirmelerde bulunurken ABD ekonomisinin geleceği hakkında bazı önemli açıklamalar yaptı. Powell'ın bu açıklaması sonrasında kripto para piyasalarında dikkat çeken hareketlilikler yaşandı.

Fed Başkanı Jerome Powell'dan Önemli Açıklamalar

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Fed tutanakları sonrasında gözler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na çevrilmişti. Kripto dünyasının yakından takip ettiği etkinliğe dünyanın dört bir yanından merkez bankası yetkilileri ile Fed yetkilileri katıldı. ABD'nin Wyoming eyaletindeki Jackson Hole Sempozyumunda Fed başkanı Jerome Powell önemli açıklamalarda bulundu. Powell'ın konuşmasıyla birlikte lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) yükselişini sürdürerek 61.117 dolar seviyelerine çıkarken Ethereum (Ether) ise 2.657 dolar seviyelerinde işlem görmeye başladı.

Powell açıklamasında Fed'in politikasını değiştirmenin zamanının geldiğini dile getirdi. Fed başkanı Powell, "İş gücü piyasası koşullarında daha fazla soğuma aramıyoruz ya da bunu hoş karşılamıyoruz. İş gücü piyasasındaki yavaşlaması açıkça görülüyor." dedi.

Powell, "Enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna dair güvenim arttı." dedi. Powell açıklamasında ayrıca, "Politika faizimizin mevcut seviyesi, iş gücü piyasası koşullarında istenmeyen daha fazla zayıflama riski de dahil olmak üzere karşılaşabileceğimiz herhangi bir riske yanıt vermek için bize yeterli alan sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Powell açıklamasında Fed'in gelecek faiz politikaları hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Powell açıklamasında, "Politikanın uyum sağlama zamanı gelmiştir. Gidilecek yön bellidir ve faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere bağlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Powell, 2022 yılında Rusya'nın kısmen Ukrayna'yı işgal etmesiyle ortaya çıkan küresel enflasyonun 1970'lerden bu yana görülen hiçbir şeye benzemediğini dile getirdi.

Powell açıklamasının sonunda, "ABD enflasyonundaki düşüş - işsizlikte keskin bir artış olmadan - çok memnuniyet verici. İş gücü piyasası, artık enflasyonist baskıların kaynağı değil." dedi.