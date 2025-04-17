Fed başkanından bankaların kripto faaliyetlerine yeşil ışık - Son Dakika
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Kripto Para

Fed başkanından bankaların kripto faaliyetlerine yeşil ışık

Fed başkanından bankaların kripto faaliyetlerine yeşil ışık

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankaların kripto ile ilgili faaliyetlerinde düzenlemelerin gevşeyebileceğini açıkladı. Başkan Trump'ın göreve gelmesinden bu yana kurumların dijital varlıklara yönelik tutumlarında belirgin bir değişim yaşanıyor. Powell, kripto sektörünün ana akım hale geldiğini ve stablecoin düzenlemelerinin olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

17.04.2025 10:08
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ABD finans sektöründe kripto varlıklara yönelik bakış açısında önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Powell, Chicago Ekonomi Kulübü'ndeki konuşmasında güvenlik ve sağlamlığı korurken inovasyonu teşvik eden bir yaklaşımın benimseneceğini belirtti. Federal bankacılık kurumlarının dijital varlıklara yönelik daha ılımlı tutumu, kripto ekosisteminin finansal sisteme entegrasyonunda yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

Federal Kurumlar Kripto Politikalarını Yeniden Yapılandırıyor

Fed Başkanı Jerome Powell, bankaların kripto varlıklarla ilgili faaliyetlerinde yakın gelecekte bir "gevşeme" olacağını açıkladı. Powell bu açıklamayı Chicago Ekonomi Kulübü'nde gerçekleştirilen bir röportajda yaptı.

Powell, geçmiş yıllarda kripto sektöründe yaşanan "bir dizi başarısızlık ve dolandırıcılık" olaylarına rağmen atmosferin kendisinin artık daha ana akım bir yapıya dönüştüğünü belirtti. Etkinlik sırasında Powell ayrıca tarifeler, göçmenlik ve enflasyon gibi diğer ekonomik konular hakkında da konuştu.

Powel açıklamasında "Bankalara uyguladığımız rehberlik ve kurallar konusunda oldukça muhafazakar bir bakış açısı benimsedik, diğer banka düzenleyicileri ise daha da muhafazakar bir bakış açısı benimsedi. Bunun biraz gevşeyeceğini düşünüyorum " dedi.

Powell, yeni yaklaşımın güvenliği ve sağlamlığı koruyacak, ancak uygun inovasyona alan açacak şekilde tasarlanacağını vurguladı. Bu süreçte tüketicilerin anlamadıkları şekillerde riske atılmayacağını veya bankaların daha az güvenli hale getirilmeyeceğini sözlerine ekledi.

Başkan Donald Trump'ın Ocak ayında göreve başlamasından bu yana, federal bankacılık kurumları dijital varlıklara yönelik tutumlarını değiştirdi. Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) geçen ay, eski rehberliği iptal edeceğini ve denetlediği kurumların önceden onay almadan "izin verilen kripto ile ilgili faaliyetlerde" bulunabileceklerini duyurdu.

Yasa koyucular stablecoinler için düzenleyici bir çerçeve oluşturmak üzere hızla çalışıyor. Hem Temsilciler Meclisi hem de Senato, stablecoin tasarılarını ilgili komitelerinden geçirdi ve Trump, bunun mümkün olan en kısa sürede masasına gelmesini istediğini belirtti.

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Son Dakika Kripto Para Fed başkanından bankaların kripto faaliyetlerine yeşil ışık - Son Dakika

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