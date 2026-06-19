Fed stablecoin ihraççılarına müşteri kimlik tespiti zorunluluğu önerdi - Son Dakika
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Fed stablecoin ihraççılarına müşteri kimlik tespiti zorunluluğu önerdi

Fed stablecoin ihraççılarına müşteri kimlik tespiti zorunluluğu önerdi
19.06.2026 11:34
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ABD Merkez Bankası Fed, stablecoin ihraççılarının yasa dışı finansmanla mücadele için müşterilerinin kimliğini tespit eden bir program yürütmesini zorunlu kılan bir kural önerisi yayımladı.

Fed, stablecoin ihraççılarının müşterilerini tanımlamak üzere bir program bulundurmasını gerektiren kural önerisini ortaya koydu. Banka, 130 sayfalık bu düzenleme taslağını, yasalaşan GENIUS Yasası'nı hayata geçirme kapsamında açıkladı. Taslak, finansal kuruluşların uyduğu Banka Gizliliği Yasası kapsamındaki standartlarla daha yakın bir uyum sağlayacak.

Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Ulusal Kredi Birliği İdaresi (NCUA) de önerilen düzenlemede yer aldı.

Merkez bankasının beş üyesi önerilen kuralı onaylamak için oy kullandı. Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh ise çekimser kaldı.

BARR İKİNCİL PİYASA RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Fed Guvernörü Michael Barr, önerinin yayımlanmasını desteklediğini ancak GENIUS Yasası'nın ikincil piyasa işlemlerindeki yasa dışı finansman risklerini ele almakta yeterince ileri gidip gitmediğine dair başka kaygıları olduğunu söyledi.

Barr, açıklamasında "Bazı dijital varlık hizmet sağlayıcıları kendi yargı bölgelerinde kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele gerekliliklerine tabi olsa da kötü niyetli aktörlerin bu kısıtlamaları atlatması ve dijital varlıklarla işlem yaparken tespit edilmeden faaliyet göstermesi fazlasıyla kolay." dedi.

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