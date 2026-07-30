Fed'den beklenen karar geldi: Kripto yeşile döndü - Son Dakika
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Fed'den beklenen karar geldi: Kripto yeşile döndü

Fed\'den beklenen karar geldi: Kripto yeşile döndü
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ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini yüzde 3,50 ile 3,75 aralığında sabit tutarak faiz artışına verdiği arayı üst üste altıncı toplantıya taşıdı. Karar, politika yapıcıların inatçı enflasyonla boğuşmayı sürdürdüğü bir dönemde geldi.

Federal Açık Piyasa Komitesi, faizi sabit tutma yönünde 9'a karşı 3 oyla karar verdi. Karara muhalif kalan üç üye ise faizin 25 baz puan artırılmasını tercih etti. Fed'in politika metnine göre enflasyon, komitenin yüzde 2'lik hedefine kıyasla yüksek seyrini koruyor. Metinde bu durumun, kısmen enerji dahil bazı sektörlerde fiyat artışlarına yol açan arz şoklarını yansıttığı belirtildi. Metne göre ekonomik faaliyet, kısmen Orta Doğu'daki çatışmadan kaynaklanan yüksek belirsizliğe karşın sağlam bir hızda büyüyor. Verimlilik artışı ve sermaye yatırımları güçlü. İstihdam kazanımları iş gücüne ayak uydurdu ve işsizlik oranı çok az değişti.

Karar, son yılların en belirsiz toplantı öncesi tablolarından birinin ardından geldi. Vadeli işlem piyasaları faizin sabit tutulmasına yaklaşık yüzde 65, çeyrek puanlık bir artışa ise yüzde 35 olasılık vermişti. Söz konusu tablo alışılmadık şekilde geldi. Çünkü Fed yıllardır piyasalara politika yönünü genellikle önceden iletmeye çalışıyordu.

KARAR SONRASI KRİPTO PİYASASI YUKARI DÖNDÜ

Bitcoin, karar sonrasında 64 bin 400 doların üzerine çıkarak son 24 saatte yüzde 1'in üzerinde değer kazandı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri de toparlanarak gün içindeki kayıplarının bir kısmını geri aldı. Altın da gün boyunca yüzde 1,2 yükseldi. Ethereum yüzde 1 artışla 1.915 dolara çıkarken ilk 10 kripto para arasında en dikkat çekici hareketi yüzde 3'e yakın yükselişle 1,08 dolara ulaşan XRP yaptı.

GÖZLER WARSH'IN YOL HARİTASINA ÇEVRİLDİ

Dikkatler şimdi Fed Başkanı Kevin Warsh'ın karar sonrası basın toplantısında. Warsh, Fed'in ileriye dönük yönlendirme ve üç aylık "nokta grafiği" uygulamasını açıkça eleştirmişti. Yatırımcılar, merkez bankasının iletişim stratejisinin Warsh yönetiminde değişip değişmediğine dair işaretleri yakından izleyecek.

ANALİSTLER KARARI RİSK VARLIKLARINA DESTEK GÖRDÜ

Theo'nun yatırım direktörü Iggy Ioppe, haziran enflasyonundaki gerilemenin petrol fiyatları ile ABD-İran çatışmasına bağlı endişeleri aşmaya yetmediğini söyledi. Ioppe, "Warsh tek bir veriyle yolundan sapmayacağını açıkça ortaya koydu ve bu yaklaşım bu ortamda mantıklı. Sıkılaştırmamayı seçtikleri her gün, fiiliyatta bir gevşeme günü daha demek. Bu da orta vadede risk varlıklarını desteklemeyi sürdürüyor" dedi. Yöneticiye göre spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yeniden gelen kurumsal girişler henüz kalıcı bir yükseliş rallisine dönüşmedi. Çünkü aynı jeopolitik riskler kriptonun yukarı yönünü de sınırlıyor.

21Shares'in makro biriminin başkanı Stephen Coltman, kararı yatırımcılar için bir "rahatlama nefesi" olarak niteledi. Ancak Coltman, enflasyon yüksek kalırsa bunun eylül ayındaki toplantıyı zorlaştırabileceği uyarısında bulundu. Sygnum Bank yatırım stratejisti Can-Luca Köymen ise kararın Fed'in esnek kalmak istediğini gösterdiğini söyledi. Köymen'e göre kripto açısından mesaj, makroekonomik zeminin kötüleşmesinden çok bir süre daha kısıtlayıcı kalacağı yönünde oldu. 

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Amerika Birleşik Devletleri, Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Kripto Para, Politika, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Fed'den beklenen karar geldi: Kripto yeşile döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fed'den beklenen karar geldi: Kripto yeşile döndü - Son Dakika
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