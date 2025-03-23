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Kripto Para

Finans dünyasında stablecoin devrimi

Finans dünyasında stablecoin devrimi

Altın destekli stablecoinlerin dolar bazlı alternatifleri geride bırakabileceği iddia ediliyor. Max Keiser, altının güvenilirliği ve enflasyona karşı koruma sağlaması nedeniyle bu durumun kaçınılmaz olduğunu savunurken, ABD hükümeti doların hakimiyetini korumak için kendi stablecoin stratejisini geliştiriyor.

23.03.2025 18:05
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Kripto para dünyasında yeni bir güç dengesi oluşuyor ve altın destekli stablecoinler bu dengenin merkezinde yer alıyor. Bitcoin maksimalisti Max Keiser, altın destekli stablecoinlerin yakın gelecekte dolar bazlı alternatifleri geride bırakacağını ve özellikle ABD ile ilişkileri gergin olan ülkeler tarafından tercih edileceğini savunuyor. Bu gelişme, ABD'nin küresel finansal sistemdeki hakimiyetini koruma çabalarını doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip.

Altın ve Dolar Arasındaki Stablecoin Savaşında Yeni Cephe

Altın, binlerce yıldır güvenilir bir değer saklama aracı olarak kabul görürken, kripto para dünyasında altın destekli stablecoinler yeni bir güç olarak yükselişe geçiyor. Bitcoin maksimalisti Max Keiser, altın destekli stablecoinlerin yakın gelecekte ABD dolarına sabitlenmiş alternatifleri geride bırakacağını iddia ediyor. Keiser'e göre altının enflasyondan korunma özellikleri ve minimum dalgalanması, bu tür kripto paraları özellikle çalkantılı piyasa koşullarında cazip kılıyor.

Açıklamasında " Rusya, Çin ve İran ABD doları stablecoinlerini kabul etmeyecek" diyen Keiser, bu ülkelerin altın destekli stablecoinlerle karşılık vereceklerini öngörüyor. Keiser ayrıca dikkat çekici bir iddiada bulunarak, "Çin ve Rusya'nın toplam 50.000 ton altını var. Bu da resmi olarak rapor edilenden çok daha fazla" ifadesini kullandı.

Altın destekli stablecoinlerin uluslararası piyasalarda dolara sabitlenmiş tokenleri geride bırakma potansiyeli, ABD'li kanun koyucuların stablecoinler aracılığıyla doların hakimiyetini genişletme planlarını tehdit ediyor. Bu durum, küresel finansal sistemde yeni bir rekabet alanının oluştuğuna işaret ediyor.

Kripto para sektörünün önemli oyuncularından Tether, bu alandaki son hamlesini Haziran 2024'te gerçekleştirdi. Şirket, fiziksel altına kağıt üzerinde hak sağlayan XAUT tarafından desteklenen Alloy (aUSDT) adlı altın destekli bir stablecoin piyasaya sürdü. PointsVille kurucusu ve eski VanEck yöneticisi Gabor Gurbacs, konuyla ilgili değerlendirmesinde "Tether Gold, 1971'den önce dolar neyse odur" yorumunu yaptı. Gurbacs,kısa bir süre önce yaptığı sosyal medya paylaşımında "XAUT yılbaşından bugüne yüzde 15,7 yükselirken, geniş kripto piyasası kırmızıda seyrediyor. Vakıflar ve işletmeler varlıklarını XAUT ile korumalı" ifadelerini kullandı.

Ancak ABD'li politika yapıcılar bu konuda farklı düşünüyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin doların rezerv para birimi statüsünü korumak ve küresel finans piyasalarında ABD doları hegemonyasını sağlamlaştırmak için dolara sabitlenmiş stablecoinleri kullanmaya odaklanacağını açıkladı. 7 Mart'ta gerçekleşen Beyaz Saray Kripto Zirvesi'nde konuşan Bessent, bu stablecoin rejiminin yönetim için en önemli önceliklerden biri olacağını vurguladı.

Fed yöneticisi Christopher Waller da benzer görüşleri dile getirerek, Bessent'in zirvede yaptığı açıklamalardan önce ABD dolarını desteklemek için stablecoin kullanımına destek verdiğini ifade etmişti. ABD'li milletvekilleri ayrıca, 2025 İstikrarlı Yasası ve GENIUS stablecoin tasarısı da dahil olmak üzere, dijitalleştirilmiş fiat varlıklar için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan birkaç yasa tasarısı sundu.

Kripto Para, Finans, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Finans dünyasında stablecoin devrimi - Son Dakika

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