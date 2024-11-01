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Florida kripto para yatırımlarıyla öne çıkıyor

Florida kripto para yatırımlarıyla öne çıkıyor

Florida Baş Mali Sorumlusu Jimmy Patronis, eyaletin portföyünde 800 milyon dolarlık kripto para ile ilgili yatırım bulunduğunu duyurdu. ABD başkan adayı Donald Trump'ın olası seçim zaferiyle bu miktarın artabileceğini belirten Patronis, federal hükümetin merkezi para birimine karşı önlem aldıklarını vurguladı.

01.11.2024 10:40
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ABD'de eyalet yönetimlerinin kripto varlık yatırımları hız kazanıyor. Florida Baş Mali Sorumlusu Jimmy Patronis, kripto stratejilerinin arkasında Çin'in artan etkisine karşı koyma hedefinin yattığını söyledi.

Florida Kripto Varlıklarla Merkezi Paraya Alternatif Arıyor

Florida eyaleti, Wisconsin Eyalet Yatırım Kurulu ve Jersey City'nin ardından kripto varlıklara yönelen önemli kurumsal yatırımcılar arasına katıldı. Wisconsin Eyalet Yatırım Kurulu, Mayıs ayında 163 milyon dolarlık spot Bitcoin (BTC) ETF'sine yatırım yaptığını bildirmişti.

Patronis, eski Başkan Donald Trump'ın önerdiği ulusal Bitcoin stoğu vizyonunu desteklediklerini belirterek, Çin Komünist Partisi'nin kripto dünyasındaki etkisine karşı önlem almak gerektiğini vurguladı.

Florida'nın kripto yatırım politikası sadece finansal çeşitlendirme değil, aynı zamanda federal hükümetin merkezi para birimine karşı bir koruma olarak da planlanıyor. Patronis, eyalet emeklilik sistemi fonlarının bir kısmının da kripto varlıklara yönlendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

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